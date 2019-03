Kakve kuće će se graditi nakon 2020. godine?

Sjećate se priče o obitelji Boroša koja je na obroncima Medvednice, u zagrebačkim Remetama, krenula u izgradnju e4 kuće? Riječ je, naime, o pilot-projektu kojega je pokrenuo Wienerberger u suradnji sa svojim partnerima, s ciljem da kuća ima gotovo nultu energetsku potrošnju. Projekt bi trebao pokazati kakve kuće će se morati graditi nakon 2020. godine, kada na snagu stupa Europska direktiva 20-20-20.

Uspinjemo se do gradilišta kuće na kojem nas čeka vlasnik, arhitekt Matija Vinski, predstavnici Wienerbergera sa svojim poznatim brendovima Porotherm i Tondach te Semmelrockom i Pipelifeom, te predstavnici VELUX-a, Knauf Insulationa, Bosch Toplinske tehnike, Baumita, PANA Windowsa, Građevinskog fakulteta te još 30-ak arhitekata. Kuća izvrsno napreduje, završeni su svi vanjski i unutrašnji zidovi, krov, postavljeni prozori, ulazna vrata, krovni prozori te kuća polako poprima obrise budućeg doma šesteročlane obitelji Boroša.

No, istovremeno, s obzirom da je riječ o pilot-projektu kuće s gotovo nultom potrošnjom energije, kuća sve više pobuđuje interes struke.

Naime, prošli tjedan je po prvi puta za arhitekte organiziran stručan obilazak gradilišta gdje se moglo saznati apsolutno sve o e4 kući. Koliko će stajati izgradnja, koliko se očekuje da je povrat investicije, koja je razlika između ove kuće i pasivne… samo su bila neka od pitanja s kojima su arhitekti zasuli stručnjake involvirane u realizaciju e4 kuće.

Cijena kompletne izgradnje do nivoa ključ u ruke, ali bez namještaja, stajat će oko 1000 eura po kvadratu neto površine, a prema predviđanjima to povećano ulaganje u kuću gotovo nulte potrošnje iznosi od 12.000 do 15.000 eura, a vratit će se za osam godina, vjerojatno i prije.

„e4 kuća praktično pokazuje da se nZEB objekti, pametne kuće budućnosti, mogu graditi s današnjim tehnologijama i proizvodima dostupnima na tržištu po prihvatljivim cijenama. Dakle, u nju nisu ugrađeni najskuplji materijali budućnosti, nego je to optimalna kuća po pitanju energetike, ekonomije, ekologije i emocija“, objasnila je Irena Hošpel iz tvrtke Wienerberger, uz napomenu kako energetska komponenta sa zahtjevom za gotovo nultom potrošnjom energije nije jedina komponenta koja se gleda, nego dapače, važno je sagledati i financije, isplativost ulaganja kroz vrijeme, ali i trajnost materijala, utjecaj na okoliš, “feel good” u kući.

Što se tiče režija pretpostavlja se 200-tinjak kuna mjesečno struje za grijanje, hlađenje, toplu vodu, rasvjetu, kuhanje, peglanje, pranje rublja… ali detalji će se znati tek kada se kuća sagradi te tijekom monitoringa kuće u kojem će se godinu dana pratiti kompletna potrošnja.

Detalje o e4 kući možete pratiti na web stranici www.e4kuca.hr i saznati apsolutno sve o ugrađenim materijalima, tehnologijama, izračunima potrošnje energije.