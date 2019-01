Daljinski upravljač koji otvara sva vrata

Čudo tehnike duplicira stare daljinske upravljače u sekundi

Nošenje ključeva sa sobom još uvijek ne možemo ostaviti u prošlosti jer ne postoji način da pogledom otvorimo i zatvorimo vrata. To je moguće samo u filmovima. Ono što možemo napraviti u stvarnom životu je otvoriti više vrata sa samo jednim daljinskim upravljačem! Nema čarolije i ne trebate mijenjati svoje stare brave.

Ne postoji osoba koja barem jednom dnevno ne potraži zagubljeni ključ od kapije, ključ od ulaznih vrata, garaže i tko zna koji još ključ! Začarani krug traženja ključeva se može okončati i to na vrlo jednostavan način! Na tržištu se pojavio univerzalni daljinski upravljač zahvaljujući kojem možete otvoriti čak četvoro različitih vrata. I to nije jedina prednost ovog upravljača. Lakoća kloniranja starih daljinskih upravljača omogućuje apsolutno svima da u samo par sekundi obave kloniranje. Posjedovanje ovog daljinskog upravljača ima dvostruku korist – napravit ćete kopiju svojih starih upravljača i imati njihovu rezervu u svakom trenutku. Druga, mnogima važnija, korist je smanjen broj ključeva u džepovima ili torbi.

Jedan daljinski četvoro vrata otvara

SmartRem je daljinski upravljač zahvaljujući kojem ćete se prestati brinuti o gubljenju starih daljinskih, ali i učiniti ono što mnogi ne vjeruju da je moguće. S ovim daljinskim upravljačem nećete moći otvoriti samo, na primjer, garažna vrata. S njim ćete moći otvoriti četvoro različitih vrata! Također, možete iskoristiti njegove 4 funkcije prema svojim potrebama jer ovaj daljinski upravljač može uključiti i alarm ili svjetlo. Dovoljan je samo jedan pritisak na jedan gumb upravljača i to je to. Ušteda vremena kakvu niste mogli ni sanjati. Zamislite samo koliko će vam jutra pred odlazak na posao biti lakša. Pritisnete jedan gumb na daljinskom upravljaču i otvore vam se garažna vrata, a onda ih, ne izlazeći iz automobila, zatvorite. Pritiskom na ostale gumbe upalite i ugasite svjetlo, ili alarm, te zatvorite kapiju. Imate više mogućnosti, a na vama je da odaberete onu koja najviše odgovara vašim svakodnevnim potrebama. SmartRem je više puta dokazao da je moguće uštedjeti vrijeme i olakšati si svakodnevicu.

Kopija i sigurna besplatna rezerva daljinskog upravljača

Kada je riječ o starijim daljinskim upravljačima, SmartRem eliminira najvažniji problem – razriješit će vas bojazni od kvara ili gubljenja starog daljinskog upravljača. Osim toga, uvijek je dobro imati rezervnu kopiju daljinskog. Sada to možete učiniti potpuno besplatno i to bez ičije pomoći u udobnosti svog doma. Nije teško, potrebno je samo približiti stari i novi daljinski upravljač i prema uputama pritisnuti određene gumbe. Za nekoliko sekundi ćete imati kopiju i rezervu za vaš stari daljinski upravljač.

SmartRem je kompaktan i možete ga bez problema nositi sa sobom. Posjeduje kvačicu pomoću koje ga možete zakvačiti na kukicu traperica ili negdje u unutrašnjosti vaše torbe. Tako ćete eliminirati neprestanu iritirajuću potragu za ključevima.

Frekvencija na kojoj radi većina daljinskih upravljača

Iako su gore navedene prednosti SmartRema gotovo nenadmašive, postoji još jedna pogodnost koja ga izdvaja u mnoštvu istih i sličnih proizvoda. SmartRem radi na frekvenciji od 433,92 MHz. Nekome tko se ne razumije u ove stvari ovaj podatak ne znači ništa, ali za ovaj daljinski upravljač to je velika prednost. To znači da radi na frekvenciji koja je, tako reći, standard i na njoj rade gotovo svi daljinski upravljači. Moći ćete bez problema kopirati kodove svojih starih daljinskih upravljača i u samo jednom daljinskom imati pohranjena četiri. Za one koji žele saznati još podataka vezano za ovaj daljinski, evo nekoliko dodatnih, vrlo važnih, informacija: SmartRem radi na samo 1 bateriju i ima raspon signala do 100 metara! Dakle, jednostavan i jeftin način da promijenite iritirajuće stvari u svakodnevnom životu – otvorite i zatvorite vrata pritiskom na jedan gumb!

Čuvajte se kopija!

Na tržištu se pojavio veliki broj daljinskih upravljača koji i nakon što obavite sve korake iz uputa ne mogu odraditi ono zbog čega ste ga kupili. Zbog toga vam preporučujemo da kupujete samo od provjerenih prodavača, bilo da se radi o online ili fizičkim trgovinama. Za čitatelje koji su poželjeli olakšati svoju svakodnevicu i žele prestati nositi nekoliko različitih daljinskih upravljača pripremili smo posebno iznenađenje u suradnji s distributerom. Želimo obilježiti dolazak ovako korisne stvarčice na naše tržište i omogućiti vam sigurnu kupovinu. Prvih 50 kupaca će univerzalni daljinski upravljač SmartRem dobiti po cijeni sniženoj za 50 %! S obzirom na prednosti koje ćete imati njegovom kupovinom, ne gubite vrijeme i osigurajte si ovaj nevjerojatan popust!

