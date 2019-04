Čitanje pri dnu ljestvice omiljene zabave roditelja i djece

Popularnost vraćaju knjige „Pustolovine blizanaca Krošnjar” ekskluzivno dostupne uz Happy Meal

Tek 5% roditelja u Hrvatskoj kaže kako im je čitanje omiljena zabava s djetetom, a 11% roditelja u Hrvatskoj ne kupi ili posudi niti jednu knjigu za svoje dijete tijekom godine. Rezultati su to istraživanja koje je Hendal proveo za McDonald’s povodom Svjetskog dana knjige koji se obilježava 23. travnja.

Ispred čitanja su gledanje filma (17%) i posjet igraonici (6%), uz 3% roditelja koji kažu kako im je omiljena zabava – pustiti dijete da igra igrice. Igranje u parku najčešća je aktivnost s djecom za koju se odlučuje 55% roditelja. Premda broj roditelja koji ne kupuju djeci knjige nije zanemariv, veseli podatak kako oni roditelji koji kupuju djeci knjige kažu kako tijekom godine kupe ili posude više od 12 knjiga za svoje mališane (24% ispitanika). Od 8 do 12 knjiga godišnje kupi ili posudi 17% roditelja, od 5 do 8 knjiga kupi 12% roditelja, 23% roditelja kupi između 3 i 5 knjiga godišnje, a do 3 knjige kupi ili posudi 14% roditelja.

Podaci potvrđuju kako čitanje gubi na popularnosti, što može biti upozoravajuće kad se u obzir uzmu sve prednosti koje čitanje ima, i za djecu, i za odrasle – poboljšava kognitivne sposobnosti, potiče maštu i kreativnost, razvija vokabular i koncentraciju.

Kako bi čitanje knjiga učinio zabavnijim djeci i cijeloj obitelji, McDonald’s je udružio snage s autoricom serijala „Kako izdresirati zmaja“ – Cressidom Cowell koja je napisala serijal „Pustolovine blizanaca Krošnjar” koji sadrži 12 knjiga ekskluzivno dostupnih uz Happy Meal.

”Vjerujemo da svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete, isto želimo i mi. McDonald’s je mjesto ugodnih i zabavnih obiteljskih trenutaka i izuzetno nam je drago što roditeljima sad možemo ponuditi još jedan alat – knjigu, uz koji će se još bolje povezati sa svojom djecom i zabaviti se uz čitanje”, izjavio je Pavel Pavliček, direktor McDonald’sa Hrvatska.

U središtu serijala „Pustolovine blizanaca Krošnjar” nalazi se obitelj koja je napravila vremenski stroj kako bi se vratila u doba dinosaura i proučila ga. Knjige su dostupne uz svaki Happy Meal, a nakon čitanja knjiga možete se zabaviti i putem aplikacije Happy Studio gdje mališani, služeći se svojim prstićima, mogu dalje čitati o blizancima Krošnjar i vidjeti kako će zaživjeti njihove pustolovine.

Svjetski dan knjige u McDonald’su će biti obilježen i uz simpatične označivače za knjige koje će dobiti svaki roditelj pri kupnji Happy Meala.