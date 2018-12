CINESTAR VAM PREDSTAVLJA POTPUNO DRUGAČIJU NOVOGODIŠNJU NOĆ U KAPTOL BOUTIQUE CINEMA

Filmski doček Nove godine uz kokice i filmove bez limita

Pitanje „Gdje ćeš za Novu?“ je neizbježno već s prvim danima najluđeg mjeseca u godini! Nije lako odlučiti gdje dočekati 2019., ali je ove godine CineStar pripremio nešto sasvim drugačije od svih dočeka kojima ste do sada prisustvovali. U prekrasnom ambijentu kina Kaptol Boutique Cinema možete doživjeti jedinstveni filmski provod; prije ponoći očekuju vas filmovi koji su obilježili 2018., a nakon ponoći slijede najnoviji naslovi. Osim filmova, na programu je i svirka uživo u WOW baru, piće dobrodošlice, pjenušac u ponoć, fini slano slatki zalogaji, a kokice u baru možete konzumirati u neograničenim količinama!

Ako niste raspoloženi za provod na otvorenom ili niste ljubitelji provoda u klubovima, a voljeli biste izaći iz vlastitog doma, zaista je idealno spojiti jedno od najljepših hrvatskih kina sa svirkom, u odličnom društvu i uz zanimljiv filmski sadržaj. Kaptol Boutique Cinema na ovaj način završava vrlo uspješnu programsku godinu i nudi posve novi koncept dočeka osluškujući želje svojih posjetitelja.

U unikatnim dizajn dvoranama ispratite staru godinu naslovima koji garantiraju izvrsnu zabavu, a to su megapopularni ‘Bohemian rhapsody’, zatim ‘Zvijezda je rođena’ s Lady Gagom i Bradleyem Cooperom, ‘Sad ili nikad’ s Jeniffer Lopez, ‘Kralj lopova’ s Charlijem Coxom i Michaelom Caineom i najnovija SF avantura ‘Aquaman’ s Jasonom Momoom i Nicole Kidman. Nakon prvih projekcija, očekuje vas live nastup u baru uz pjenušac i odbrojavanje, a nakon partija možete nastaviti proslavu u baru ili se uputiti po novu dozu filmskog zadovoljstva, jer oko 1 sat kreću novi filmovi: najnovija crna komedija redatelja Vinka Brešana „Koja je ovo država“ , američka komedija ‘Instant obitelj“ s Markom Wahlbergom, ljupki mjuzikl „Povratak Mary Poppins“ te najveća priča o bijegu ikada ispričana – „Leptir“ s Ramijem Malekom u glavnoj ulozi (koji je oduševio ulogom Freddijea Mercuryja u filmu Bohemian Rhapsody).Na ulazu u kino vas očekuje garderoba, a na blagajni ćete preuzeti narukvicu kojom ćete se moći slobodno kretati iz dvorane u dvoranu, bar ili zimski vrt koji je ujedno i zona za pušače.

Filmski doček uključuje: sve filmove neograničeno (all you can watch), kokice neograničeno u WOW baru (all you can eat), slatko slane zalogaje, pjenušac u ponoć te zabavu uz bend u periodu od 23 sata do 1 sat iza ponoći. Broj ulaznica je ograničen zbog kapaciteta kina, a cijena ulaznica iznosi 290 kn do 25.12. odnosno 350 kn nakon tog datuma. Ulaznice su u prodaji od 07.12. na blagajni kina i online na www.kaptolcinema.hr, a za više detalja posjetite: http://bit.ly/FilmskiNGprogram