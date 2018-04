BRUCE WILLIS SE VRAĆA U AKCIJSKOM TRILERU

Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) je kirurg koji se nosi s posljedicama nasilja u njegovom gradu tek kad bi žrtve završile u njegovoj operacijskoj Sali. No, dok njegovu ženu Lucy (Elisabeth Shue) zločinci ubiju tijekom pokušaja pljačkanja njihovog doma, a njegova kći Jordan (Camila Morrone) završi u komi, Paul postaje osvetnik

Policijske snage jedva se uspijevaju nositi s valom nasilja, a Paul u želji za osvetom odluči pronaći njihove napadače i izvesti ih pred lice pravde. Dok pažnju medija privuče anonimno ubojstvo tih zločinaca, cijeli grad se pita je li ovaj smrtonosni osvetnik anđeo čuvar ili smrtonoša. Ljutnja i sudbina isprepliću se u intenzivnom akcijskom trileru Osvetnik.

Paul Kersey je postao podijeljena osoba. Osoba koja spašava živote i oduzima ih; muž i otac koji se pokušava brinuti za svoju obitelj te tajnovita figura koja se bori protiv zločina; kirurg koji vadi metke iz tijela sumnjivaca te muškarac koji traži pravdu i kojeg javnost zove Smrtonošom. Detektivi Raines i Jackson odlučni su donijeti spokoj u život duboko ranjenog muža i oca te uhititi onoga tko traži pravdu izvan zakona – a da ne znaju da je to ista osoba.

„Želio sam u filmu imati trenutak transformacije, kad Kersey shvati da bi mogao spasiti lošu osobu – radi to svaki dan – ali odluči da neće,“ kaže redatelj Eli Roth. „Vidimo kako Kersey mijenja svoje moralne stavove. Normalna je, prosječna i moralna osoba, ali počne pomicati svoje granice kako bi opravdao vlastite postupke.“

Originalna priča iz romana Briana Garfielda je osuvremenjena, a u adaptaciji scenarista Joea Carnahana (The Grey, Narc) i redatelja Elija Rotha glume: Vincent D’Onofrio (The Magnificent Seven, televizijske serije Daredevil i Law & Order: Criminal Intent), Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas), Camila Morrone, Dean Norris (Breaking Bad) te Kimberly Elise (The Great Debaters). Zajedno oživljavaju kompleksnu psihologiju romana Briana Garfielda te unose nove napete zaplete i iskreni pogled na američku psihu 2018. godine.

Fanovi Brucea Willisa će doći na svoje od sutra, 12.4., kad akcijski film Osvetnik, u distribuciji Blitza, dolazi u CineStar i ostala kina.