Black Friday ponude se nastavljaju s nevjerojatnim popustima na PlayStation®4, PlayStation®4Pro i PlayStation® VR

Sony Interactive Entertainment (SIE) nevjerojatna Black Friday promocija nastavlja se – počevši od danas. Odaberite niz popusta na PS4 koji su dostupni samo u ograničenom vremenu.

Ako želite pokrenuti svoju PlayStation®4 (PS4) avanturu, osnažiti svoju igru ​​s PlayStation®4 Pro (PS4 Pro) ili uroniti u PlayStation®VR (PS VR) svijet, imamo ponudu za vas.

PS4 i PS4 Pro Black Friday ponude

Od danas do 26. studenog možete ugrabiti Black Friday popust na najprodavaniju svjetsku konzolu ili osnažiti svoje igranje s ponudama za PS4 Pro. Bez obzira na to jeste li ovog vikenda kupili PS4 500GB ili PS4 Pro 1TB, dobit ćete i dodatnu igru*.

Dualshock®4 Black Friday ponuda

Želite li dovesti akciju za više igrača u svoj dnevni boravak? Sada je savršeno vrijeme za kupnju dodatnog Dualshock®4 kontrolera (ili dva). Ponuda uključuje posebna izdanja kao što su Copper, Berry Blue i Blue Camouflage – koji imaju ograničeni popust od danas do 26. studenog.

PS VR Black Friday ponuda

I zapamtite, nisu samo PS4 konzole i kontrolori na popustu. Do 2. prosinca možete preuzeti PS VR na posebnom Black Friday popustu, koji uključuje PS VR naglavni komplet, PlayStation kameru i digitalni voucher za PlayStation VR Worlds. Više pojedinosti potražite ovdje.



Black Friday popusti i na PlayStation ™ Storeu i PlayStation® Plus (PS Plus) pretplatama.

Kupili ste svoj PS4. Imate svoj PS VR da krenete u avanturu. Sve što trebate su igre! Nema mjesta panici, PlayStation ™ Store te obskrbljuje velikim izborom PS4 igara. Tu su i popusti na PS Plus pretplate.

* Provjerite kod lokalnog trgovca za popust i odabranu igru

** Pojedinosti o Dualshock 4 kontrolerima koji su dostupni putem promocije potražite kod vašeg lokalnog trgovca