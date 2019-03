Tako to izgleda kad Enter Zagreb slavi rođendan

Enter Music Festivalom, vlastitim glazbenim festivalom, Enter Zagreb proslavio je peti rođendan. I to sa stilom! Iza nas su dvije noći vrhunskog partyja, u rangu najboljih na svijetu

Opera Club ovaj je vikend bio epicentar noćnih provoda u metropoli. U dvije večeri kroz klub su prošle stotine ljudi i na plesnom podiju dočekali zoru. Enterov rođendan, osim slušatelja, proslavile su i domaće zvijezde…

”Sve je na vrlo visokom nivou, DJ-ji su super tako da uživamo, zabavljamo se”, rekao je Roko Blažević. ”Moram priznati da se Enter Zagreb stvarno jako potrudio oko eventa. Sve predivno izgleda. Puno je ljudi, dobra atmosfera, dobri DJ-ji, dobra glazba”, istaknuo je Alen Đuras. Iako je navikla buditi se ranom zorom, da bi od šest razbudila i slušatelje Entera, voditeljica Nina Slišković Goleš uživala je u rođendanskim noćima.

“Enter Music Festival očekivano me oduševio! Energija, ljudi, glazba, atmosfera, organizacija, sve je na tako visokoj razini da nam ne preostaje ništa drugo nego uživati u plodovima svog rada, truda i onoga što bi većina nazvala poslom, a mi životom. Meni, a vjerujem i mojim kolegama, Enter je u ovih pet godina postao život, drugi dom i jedan mali svemir koji sami kreiramo i u kojem s našim genijalnim slušateljima uživamo. Napisala sam baš nekidan na svom Instagramu, a sad ću ovdje ponoviti – da me netko pitao za što bih u životu ustajala svako jutro u 4.30, ja bih mu rekla: ‘Za ovo’.”

Nakon pet godina predanog rada da bi mladi ljudi u zemlji dobili radio kakav zaslužuju, ekipa Entera jednako je predano prionula partijanju. Atmosferu su do usijanja podizali raspoloženi DJ-evi. Samo zbog Enter Music Festivala iz Velike Britanije u Zagreb je sletio Low Steppa koji je s “Heard It All Before” zauzeo svoje mjesto na svjetskoj sceni. Da ovaj rođendanski tulum bude nabrijan do kraja, pobrinuli su se i vladari domaće elektroničke scene – DJ dvojac Vanillaz, Joe2Shine, Dekova, The Trixx, Mike & Me, Yakka i Tom Bug – redom ljudi koji su s Enterom od početka.

Prije pet godina Hrvatska je dobila prvi i jedini lifestyle radio za mlade koji je postavio nove, visoke standarde na radijskoj sceni i u rekordnom roku osvojio slušatelje. Puštaju samo hitove, a istovremeno podržavaju mlade ljude, pružajući im iz tjedna u tjedan priliku da pošalju svoje poruke. Direktorica Entera Zagreb Anita Frtalic Šulentić nakon slavlja okreće se novim projektima…

“Enter Zagreb odličan je primjer kako 15 vrlo mladih i talentiranih pojedinaca može nizati vrhunske projekte pet godina zaredom. Enter Music Festival pokrenuli smo prošle godine u redakciji sa stotinjak slušatelja, ove godine izašli smo u sam centar Zagreba – klub je bio rasprodan dvije noći zaredom, bilo je 1500 ljudi, a iduće godine planiramo jednodnevni festival sa svjetskim imenom i barem 10 puta više ljubitelja elektroničke glazbe.”