Nakon rekordno rasprodanog prvog koncerta saša matić potvrdio i drugi

Nakon što su u rekordnom roku rasprodane sve karte za Extra koncert godine koji se održava u subotu, 15.12.2018 uz Sašu Matića, pjevač je potvrdio održavanje drugog koncerta. Na taj način će pružiti priliku onima koji nisu uspjeli doći do karata prvi puta ili žele reprizu da uživaju odmah sljedeći dan, u nedjelju 16.12.2018. godine, također u zagrebačkoj Areni

Evo što kaže Saša:

„Ja sam vjerovao da će se Arena rasprodati, ali ne ovako rano! A da će me dočekati isto ono što me do sada dočekalo dva puta samo u Beogradu, to nisam mogao ni sanjati.“

Za naše fanove ćemo svirati dva dana zaredom u zagrebačkoj Areni. Napravit ćemo reprizu za pamćenje. Jako volim velike stvari, Zagreb i hrvatsku publiku i veliko mi je zadovoljstvo da sviramo dva dana.“

Saša nam je najavio i nova iznenađenja, no nije htio otkriti što priprema kao ni goste o kojima se radi. Međutim, najavio je spektakl za pamćenje. Sudeći po prvom koncertu, za vjerovati je da će i drugi biti brzo rasprodan. S obzirom da je do koncerta ostalo tek nešto više od mjesec dana, poučeni iskustvom prvog koncerta, po ulaznice bi se trebalo požuriti.

Ulaznice se mogu kupiti u sustavu ticketshop.hr