Studenti Sveučilišta Sjever – suradnici na Googleovom projektu

Hrvatski medijski startup Kanal.hr koji omogućuje pokretanje digitalnog medija naselja u nekoliko klikova, pokrenut je u suradnji s Odjelom za novinarstvo na Sveučilištu Sjever u Koprivnici, a fond za razvoj projekta omogućio je Google Digital News Initiative

Ideju Tomislava Šimpovića, dugogodišnjeg medijskog djelatnika, za prijavu na Googleov natječaj, prepoznali su i podržali na Odjelu za novinarstvo Sveučilišta Sjever, a nakon što je projektu i odobreno financiranje, studenti novinarstva u Koprivnici pozvani su da sudjeluju u svim fazama njegove realizacije. U prosincu prošle godine odobrena su sredstva za financiranje i razvoj prvog tehničkog rješenja i njegovo testiranje, a već u veljači 2018. pokrenut je projekt. Razvojna faza još uvijek je u tijeku i trenutno se radi na završnim detaljima, a plan je pokretanje za hrvatsko tržište je u rujnu ove godine. Nakon testiranja na hrvatskom tržištu, za koje se infrastruktura daje bez naknade isključivo s ciljem pokretanja lokalnoga informiranja, projekt će se proširiti i na globalno tržište i postat će komercijalan.

„Tomislav Šimpović obratio nam se prošle godine s idejom o pokretanju Kanala.hr i prijavljivanju na Googleov natječaj. Budući da se na Odjelu za novinarstvo Sveučilišta Sjever iznimno trudimo ići ukorak s najnovijim medijskim trendovima, odmah smo prepoznali inovativnost ovoga projekta i dali smo mu podršku. Kako je vrijeme pokazalo, i Googleovi stručnjaci složili su se s nama i uložili sredstva u njegovo financiranje. Ovo je jedan od primjera kako sveučilište mora biti povezano sa stvarnim sektorom i predvoditi promjene na svim razinama, a ne ih samo opisivati. Suradnjom na Googleovom projektu svojim studentima omogućujemo ne samo ovladavanje najmodernijim medijskim alatima, nego i sudjelovanje u stvaranju novih. Samo tako će moći po završetku studija biti iznimno poželjni budućim poslodavcima jer posjedovat će znanja koja drugi nemaju i znat će se prilagoditi i drugim promjenama za koje sigurno znamo da će se događati u sferi informacijsko-komunikacijskih znanosti kojima naš studij i pripada. Da smo na dobrom tragu, pokazuje i to da su studenti Novinarstva sa Sveučilišta Sjever itekako zanimljivi poslodavcima upravo zbog svojih stečenih kompetencija i da ih medijske kuće zapošljavaju često već i na završnim godinama studija“ ističe Gordana Tkalec, pročelnica Odjela za novinarstvo Sveučilišta Sjever.

Prema riječima osnivača Tomislava Šimpovića, Kanal.hr je hibrid portala i društvene mreže, koji omogućuje pokretanje medijskog portala u samo nekoliko klikova putem web platforme te omogućuje da vlasnik portala (kanala) zajedno sa sumještanima stavlja sve relevantne informacije važne za naselje na jedno mjesto. Time se želi omogućiti da bilo koje naselje u svijetu dobije jedinstveno mjesto na kojem će se moći naći sve potrebne informacije za svakodnevicu – od najava događaja, kratkih vijesti i servisnih informacija, do već objavljenih članaka u drugim medijima i multimedijalnih sadržaja koji se mogu jednostavno podijeliti na kanalu bez potrebe prepisivanja vijesti. Platforma će sama automatizirati prikupljanje dijela sadržaja, primjerice, povlačit će u rubriku “Događaji” sve Facebook događaje iz radijusa koji vlasnik sam odredi te će time maksimalno olakšati proces dodavanja informacija. Studenti Sveučilišta Sjever prvi su testeri ovoga medijskog startupa, a pet testera s najboljim rezultatima nakon tromjesečnog testiranja, Kanal.hr nagradit će s po tisuću kuna. Za najnaprednije studente koji će testirati platformu postoji mogućnost uključivanja u daljnji rad na razvoju projekta, uz osigurane stalne prihode i mogućnost zapošljavanja po završetku studija.

Uprava Sveučilišta također pozdravlja sudjelovanje Odjela za novinarstvo u projektu koji financira Google. „Sveučilište Sjever potiče i podržava sve aktivnosti svojih djelatnika na području znanosti, inovacija i suradnje s gospodarstvom. Područje informacijsko-komunikacijskih znanosti od osobitog je značaja za naše sveučilište, što dokazujemo i pokretanjem novoga doktorskoga studija Mediji i komunikacija koji upravo upisuje prvu generaciju doktoranada. Ovakvi projekti dobri su za vidljivost Sveučilišta, ali i pokazuju kako je Sveučilište otvoreno za pomoć i suradnju različitim subjektima iz regije u kojoj djeluje “ rekao nam je Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever.

Suradnja na Googleovu projektu osobito se zanimljiva čini studentima, koji se vesele sudjelovanju u stvaranju nečega novog, i to na globalnoj razini. „Kada sam iz Zagreba došla u Koprivnicu studirati Novinarstvo, naišla sam na čuđenje okoline; od obitelji do prijatelja. Sve što sam do sada naučila na studiju novinarstva, pokazalo mi je da je moja odluka bila ispravna. Sukreiranje Kanala.hr i općenito sudjelovanje u radu jednoga globalnog startupa, prilika je za usvajanje novih znanja i iskustava, ali i, ništa manje važno, globalno umrežavanje s ljudima iz struke. Također, jednoga dana dobro će izgledati u životopisu…“ sa smiješkom nam govori Andrea Kljajić, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Sjever i studentica druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo. Dolazak Googlea u najmanji i najmlađi sveučilišni grad u Hrvatskoj pokazuje kako i manje sredine nude brojne mogućnosti, ponekad inovativnije, modernije i fleksibilnije od velikih, a upravo u tom smjeru djeluje i Kanal.hr koji će prenositi željene i potrebne informacije i u najmanjim sredinama, koje su do sada bile marginalizirane.