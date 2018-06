Savršeni praznici

Uskoro počinje Sport Educa Junior kamp, kojeg će djeca i roditelji obožavati

Škola samo što nije gotova, pa je vrijeme da se već pomalo razmišlja oko organizacije ljetnih praznika. Djeca im se ,naravno, vesele, ali roditelji su ponekad na sto muka: kako praznike kvalitetno osmisliti? Stoga je super vijest što u Aquae Vivae Krapinskim Toplicama uskoro kreće nešto što će dječje praznike učiniti savršenim: Sport Educa Junior kamp. Riječ je o programu pomoću kojeg djeca mogu doživjeti puno avantura u društvu prijatelja i to svaki dan od 18. do 21. lipnja ili od 26. do 29. lipnja 2018.

Dakle, želite li da i vaše dijete uživa u Igrama bez granica, ronjenju na dah, u Maloj olimpijadi plivačkih disciplina te u Piratskim pustolovinama prijavite se što prije ovdje.

Evo što točno vaše dijete očekuje na Sport Educa Junior kampu u Aquae Vivae Krapinskim Toplicama:

dan: Igre bez granica dan: Upoznajemo ronjenje s ronilačkim klubom Zaron (ronjenje na dah i ronjenje s bocama) dan: Mala olimpijada u plivačkim disciplinama dan: Piratske pustolovine

Uključeno u cijenu:

– prijevoz

– ulaznice

– edukacijski i animacijski program

– ručak u restoranu vodenog parka

– stručan kadar za provedbu programa

– pedagošku pratnju

– opremu i rekvizite

– pokloni za sve polaznike

Dodatna ponuda:

– Škola ronjenje s bocama namjenjena je djeci od 8+ godina. Uključuje rad u grupi od 1-2 djece u trajanju od 60 min. Cijena: 80,00 kn/sat. Paket od 4 sata (sat vremena dnevno) iznosi 300,00 kn

Cijena: 750,00 kn*

*za polaznike prethodnih kampova odobravamo 10% popusta – cijena je 675,00 kn

*za drugo dijete iz iste obitelji odobravamo 5% popusta – cijena je 712,00 kn

Polazak je u 7:30 s parkirališta ispred Gradskog poglavarstva