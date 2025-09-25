Lidl Hrvatska i WWF Adria uklonili više od pola tone ribolovnog otpada iz podmorja Malog Lošinja

„Sretni smo i ponosni što naše globalno partnerstvo s WWF-om donosi vidljive rezultate i u Hrvatskoj. Naša je namjera očistiti podmorje, obnoviti život i osigurati dom ribama, rakovima i dupinima. Jadransko more naš je prirodni resurs i njegovo je očuvanje od posebne važnosti jer mnogi proizvodi na policama Lidla Hrvatska dolaze upravo iz njega“ – izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Sektora Corporate Affairs Lidla Hrvatska. Video akcije čišćenja podmorja možete pogledati na linku.

Foto: Promo

Akcija je provedena u akvatoriju Malog Lošinja, na području gdje obitava populacija dobrih dupina. Ronioci su mreže izvlačili pomoću posebnih padobrana za podizanje tereta. Matko Pojatina iz Društva za podvodne sportove Zagreb istaknuo je razmjere problema: „Ono što smo uspjeli izvaditi tek je oko deset posto mreža koje se ondje nalaze. Procjenjujemo da bi za potpuno čišćenje bilo potrebno još najmanje desetak ovakvih akcija. Radi se o otpadu koji istovremeno razara morski svijet i povećava rizik od nesreća pod morem.“

Foto: Promo

Iz WWF-a naglašavaju da je Lidl ovim projektom dao važan doprinos rješavanju jednog od najvećih izazova za Jadran. „Iako odbačene, ove mreže nastavljaju loviti i nanositi štetu dupinima, ribama i drugim morskim životinjama. Kako se razgrađuju stoljećima, pretvaraju se u mikroplastiku koja završava u moru, ali i na našim stolovima. Upravo zahvaljujući podršci Lidla možemo provoditi ovakve akcije i zajedno čuvati prirodu,“ poručila je Petra Boić Petrač, direktorica komunikacija i korporativnih partnerstava WWF Adria.

Foto: Promo

Akcija u Malom Lošinju jedna je od aktivnosti kojima će Lidl Hrvatska doprinijeti zaštiti Jadrana i podizanju svijesti o važnosti očuvanja mora. Ova inicijativa sastavni je dio međunarodnog petogodišnjeg strateškog partnerstva Lidla i WWF-a u 31 zemlji, koje se fokusira na očuvanje bioraznolikosti, zaštitu klime, odgovornu nabavu sirovina i smanjenje otpada od hrane. Partnerstvo također omogućava da što veći broj potrošača ima pristup održivijim proizvodima i izborima prilikom kupovine.