Jedinstveno digitalno rješenje za plaćanje u zagrebačkim menzama s raznim pogodnostima za studente

m-student nova je jedinstvena platforma Zagrebačke banke koja studentima Zagrebačkog sveučilišta po prvi put omogućava inovativno i brzo plaćanje obroka u menzama Sveučilišta u Zagrebu prislanjanjem mobitela na POS uređaj, s pomoću QR koda koji se generira unutar aplikacije. Prvo je takvo rješenje s kojim studenti mogu izravno platiti obrok u menzi mobitelom, a u aplikaciji imaju uvid i u stanje svoje subvencije za prehranu.

Za korisnike m-studenta dostupne su i pogodnosti i popusti kod partnera Zagrebačke banke, a u planu su i dodatne nadogradnje te nova digitalna rješenja prilagođena studentima i njihovim potrebama tijekom studiranja. Korištenje m-studenta je besplatno, a dostupno je svim studentima Zagrebačkog sveučilišta koji već jesu ili planiraju postati klijenti Zagrebačke banke.

„Proizvode i usluge za mlade razvijamo imajući na umu očekivanja novih generacija, njihov životni stil i financijske navike, pokazujući da razumijemo njihove potrebe za brzim i praktičnim rješenjima u svakodnevnom životu, Tako je nastao i m-student, jedinstvena usluga za studente zagrebačkog Sveučilišta. Pozivamo i druga sveučilišta na suradnju kako bi svojim studentima dodatno pojednostavili svakodnevicu s m-studentom“, izjavio je Slaven Rukavina, član Uprave za Maloprodaju Zagrebačke banke.

Foto: Promo

Posebna je pogodnost i povrat iznosa plaćenog putem m-studenta za jedan obrok u menzama Sveučilišta u Zagrebu, svakog četvrtka do kraja ove godine. Studentima će tako u sljedećem danu, u petak do kraja dana, biti vraćen iznos jednog obroka, i to najskupljeg ako ih je bilo više, u maksimalnom iznosu do pet eura.

Uz m-student, kao još jedno rješenje Zagrebačke banke za mlade koji traže konkretna i učinkovita rješenja za svoje svakodnevne potrebe tijekom studija, mladima je na raspolaganju i Paket za mlade, koji je za sve korisnike do 25. godine života potpuno besplatan. Donosi brojne pogodnosti za jednostavnije upravljanje financijama, među kojima su i IziPay za slanje i primanje novca bez naknade, korištenje m-zabe i digitalnog novčanika, kao i mogućnost ugovaranja Mastercard Student kreditne kartice za studente.

Više informacija o m-studentu dostupno je na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke banke.