Iznenadit ćeš se koliko je pohanje brže i jednostavnije uz Kotányi Crispy POH

Dostupna je, velik je izbor restorana i ponude jela, relativno je brza i – najvažnije – nema nereda u kuhinji. No, znate li onaj osjećaj razočarenja kada otvorite posudu, a vaš pohanac nije uopće hrskav i ukusan kakvim ste ga zamišljali (i naručili), već je sav raskvašen i gnjecav od pare koja se nakupila u zatvorenoj posudi? I dok ohlađeno jelo možete podgrijati, prevruće ohladiti do željene temperature, salate jače začiniti, ovim tužnim nehrskavim pohancima iz dostave jednostavno nema spasa.

Jedino rješenje jest da naučite pohati. Ne govorimo o onom klasičnom, neurednom, stresnom i zahtjevnom pohanju koje traži duge pripreme i hrpu pribora. Od toga se i nama diže kosa na glavi. A pogotovo kada se sjetimo čišćenja koje slijedi nakon što konačno spohamo sve što smo naumili.

Od sada, zahvaljujući Kotanyi Crispy POH-u, super ukusni hrskavi pohanci ulaze u kategoriju jela „na brzaka“. Za samo 20-ak minuta dobit ćete savršenstvo! I to: brže od dostave! Hrskavo i meko kao bakino, a zapravo vaše. Kotányi Crispy POH linija proizvoda pripremu ukusnih i hrskavih pohanaca čini jednostavnijom i čišćom. S lakoćom ga mogu svladati čak i početnici u kuhinji ili školarci, što je važno svim roditeljima koji rade dok su im djeca sama doma.

Zaboravite dostave i upoznajte male Kotányi pomagače za pripremu savršeno hrskavih pohanaca, koji dolaze u četiri različita okusa. Crispy POH Classic je, kao što mu i naziv govori, čisti klasik. Hrskava, zlatna korica s blagim, uravnoteženim začinima koji savršeno pašu uz meso ili ribu. Crispy POH Curry ima tople, aromatične note orijentalnih začina uz blagu pikantnost. Intenzivniji okus, hrskavu teksturu i bogatu aromu koja odlično ide uz piletinu, ribu ili povrće pruža Crispy POH Češnjak, a blažu i savršenu kombinaciju sira i aromatičnog mediteranskog začinskog bilja koje se sjajno slažu s piletinom ili ribom daje Crispy POH Sir i začinsko bilje.

Niste uvjereni? U nastavku vam stoga namjerno dajemo recepte za dva jela koji se čine kompliciranima – sve kako bismo vam dokazali koliko je sjajan Kotányi Crispy POH. Nema na čemu!

RECEPT: TOFU KATSU ODREZAK

Sastojci:

400 g svježeg tofua

1 vrećica Kotányi Crispy POH – Curry

3 žlice ulja

Kuhana riža, za serviranje

Mladi luk, za serviranje

Priprema:

Tofu omotajte papirnatim ubrusom, stavite na dasku i pritisnite dlanom kako biste istisnuli što više vode. Narežite tofu na ploške debljine 1 cm. U jednu zdjelicu ulijte 500 ml hladne vode, a u drugu uspite Kotányi mješavinu za pohanje. Zagrijte air fryer 1 minutu na 200 °C. Posložite tofu u košaru, premažite uljem i pecite 14 minuta. Ako ne stanu svi odjednom, pecite u turama. Poslužite hrskavi tofu uz kuhanu basmati rižu, umak po želji i mladi luk.

RECEPT: KOREJSKA POPCORN PILETINA

Sastojci:

400 g fileta pilećih prsa

1 vrećica Kotányi Crispy POH – Češnjak

3 žlice ulja

Za umak:

100 g umaka od rajčice

20 ml soja umaka

2 žlice meda

1 žlica čili paste

1 žlica rižinog octa

1 žlica sezamovog ulja

1 žličica Kotányi mljevenog đumbira

1,5 žličica Kotányi mljevenog češnjaka

Sezam, za posluživanje

Priprema:

Piletinu narežite na kockice veličine 2x2 cm. U jednu zdjelicu ulijte 500 ml hladne vode, a u drugu uspite Kotányi mješavinu za pohanje. Svaki komad piletine kratko umočite u vodu, a zatim odmah uvaljajte u mješavinu. Zagrijte pećnicu na 220 °C s uključenom ventilacijom. Piletinu posložite na lim obložen papirom za pečenje, premažite uljem i pecite 13–15 minuta. Dok se piletina peče, u manji lonac dodajte sve sastojke za umak i kuhajte na laganoj vatri 7–10 minuta uz povremeno miješanje. Pečenu piletinu prebacite u lonac s umakom, dobro promiješajte da se ravnomjerno obloži. Poslužite posuto sezamom.

