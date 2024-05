HUAWEI Pura 70 Ultra ostvario je 163 boda te tako postao pametni telefon s najvećim rezultatom u povijesti DXOMARK ljestvice što ga trenutno, na oduševljenje svih entuzijasta fotografije, čini uređajem s najnaprednijom kamerom na tržištu. DXOMARK – vodeći svjetski laboratorij za ocjenu kvalitete kamera pametnih telefona, dodijelio je HUAWEI Pura 70 Ultra najveću ocjenu u povijesti ocjenjivanja, čime je novi HUAWEI flagship ostavio sve najveće konkurente u industriji daleko iza sebe svojim vrhunskim ukupnim performansama i značajkama mobilne fotografije.

Revolucionarna fotografija

Inovativna vrhunska tehnologija kamera obilježila je imenom ne tako davnu „HUAWEI P“ seriju pametnih telefona, a HUAWEI Pura 70 Ultra nastavlja tu tradiciju. Uređaj dolazi s Ultra Speed Snapshot značajkom koja omogućuje fotografiranje objekata koji se kreću velikom brzinom, čak do 300 km/h. To znači da korisnici mogu zabilježiti najdragocjenije i prolazne trenutke, od trčećeg ljubimca, do omiljenog sportaša u akciji. Zahvaljujući povećanom unosu svjetla na hardveru glavne Ultra Lighting kamere u kombinaciji s HUAWEI XD Motion Engine tehnologijom, uređaj stvara nevjerojatne fotografije u bilo kojem scenariju, a svemu pomaže i autofokus nevjerojatne točnosti i brzine.

HUAWEI Pura 70 Ultra dolazi s Ultra Lighting Pop-Out kamerom s ogromnim 1-inčnim senzorom i objektivnom na izvlačenje s velikim otvorom blende f/1.6, a sve je smješteno unutar kućišta debljine 8,4 mm. To znači da se kamera automatski izvlači tijekom snimanja, omogućujući veću količinu svijetla nego inače, čime stvara najbolje fotografije u noćnim i zahtjevnim uvjetima.

HUAWEI Pura 70 Ultra opremljen je novom generacijom Ultra Lighting Macro telefoto kamerom. Periskopska telefoto kamera sadrži najveći otvor blende u industriji, što osigurava savršene fotografije sa zavidnom razinom detalja u mračnom, ali i izrazito svijetlom okruženju.

Za više detalja pročitajte DXOMARK recenziju ili posjetite službene stranice tvrtke HUAWEI.

Nadahnjujuća inspiracija i vodeća zajednica za globalnu fotografsku kulturu

Nakon velikog eventa u Dubaiju gdje su među brojnim inovativnim gadgetima predstavljeni Fashion Forward pametni nosivi uređaji HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition te nova nijansa open ear slušalica FreeClip, Huawei je 8. svibnja u kulturnoj četvrti Alserkal Avenue u Dubaiju, svečano otvorio svoju inauguralnu globalnu HUAWEI XMAGE izložbu. Ova retrospektiva nazvana“Srdačan svijet – 12 godina Huawei mobilne fotografije”. najveća je fotografska izložba i prikaz radova korisnika tvrtkinih pametnih telefona u povijesti Huaweija. Izložba prikazuje gotovo 300 fotografija snimljenih Huawei pametnim telefonima, odabranih između više od milijun prijavljenih radova. Fotografije iz svakog kutka svijeta prikazuju trenutke topline, spokoja i istinske povezanosti običnih ljudi te sažimaju novu razvojnu smjernicu HUAWEI XMAGE brenda, jasno nazvanu - 'Moć slike'. Ovoj smjernici cilj je potaknuti maštu, kreativnost i umjetničko stvaranje svih korisnika uz pomoć vrhunske fotografske tehnologije i praktičnih savjeta, kao i prikazati njen snažan utjecaj izvan fotografiranog kadra.

Ovogodišnje XMAGE natjecanje uvodi nove kategorije - "Trenuci", "Lica", "Tako daleko tako blizu" i "Stil", prikazujući Huawei vodeće tehnologije u Snapshotu, portretnoj fotografiji, telefoto i makro fotografiji te stiliziranju boja. Nove nagrade kao što su “Najbolje od Pura serije” i “Najbolje od Mate serije” stvorene su kako bi potaknuli umjetnike u istraživanje različitih izražajnih oblika i tema putem flagship Huawei fotografskih uređaja. Radovi svih pobjednika bit će istaknuti na globalnim platformama za oglašavanje i HUAWEI Pay tranzitnoj kartici, kao i na drugim kanalima branda.

Od 2017. korisnici iz više od 170 zemalja i regija sudjelovali su u godišnjim natjecanjima, kumulirajući gotovo 4 milijuna prijava do danas. Zbog toga su HUAWEI XMAGE nagrade postale svojevrsna kulturna baština tvrtke koja sadrži fragmente ljudske povijesti iz globalne perspektive.

Natjecanje i prijave za HUAWEI XMAGE Awards 2024. su globalno otvorene, a zadnji rok za registraciju radova je 15. rujna 2024. u ponoć po pekinškom vremenu (GMT+8).

Više informacija oko HUAWEI XMAGE nagradama i upute za sudjelovanje u natjecanju možete naći na službenim stranicama tvrtke.

Novi proizvodi tvrtke Huawei:

Osim spomenutih pametnih uređaja, na velikom launch eventu u Dubaiju 7. svibnja, Huawei je predstavio nove nosive, audio i pametne uredske proizvode, poput nadograđenog HUAWEI MateBook X Pro, kompanijin prvi tablet s najnovijom generacijom PaperMatte zaslona - HUAWEI MatePad 11"S, slušalice FreeBuds 6i s poboljšanim mogućnostima uklanjanja buke,HUAWEI MateBook 14, prijenosno računalo s profesionalnim 2,8K OLED zaslonom te 41 mm HUAWEI WATCH GT 4, koji je sada dostupan u zelenoj boji. Više informacija o dostupnosti proizvoda možete potražiti na stranicama tvrtke.