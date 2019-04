Nakon operacije kapaka Dalibor Petko opet ima širinu pogleda

„Zahvat mi je omogućio da izgledam odmorno i svježe te više nemam problem s vidom i pritiskom u očima“

Korekcija očnih kapaka, zahvat poznat po nazivu blefaroplastika, prvenstveno pomaže u dobivanju mladenačkog i svježeg izgleda, ali što je bitnije, znatno može poboljšati vid pacijenta. Kada se gornji kapci počinju opuštati, u nekim slučajevima, oni znatno utječu, odnosno ometaju vid, a samim time daju umoran izgled.

Dalibor Petko se javio u Polikliniku Optical Express jer mu se pogoršavao vid tokom dana i to upravo zbog umornih i otečenih kapaka. To je opisao kao da mu se tokom dana lagano spušta roleta uz pritisak u očima. Svi znamo da se Dalibor voli šaliti, no mjerenjima i konzultacijama s dr. Mirnom Belovari je utvrđeno da je njegov problem itekako zabrinjava, s obzirom da omiljeni voditelj i TV lice treba uvijek biti svjež i nasmijan. „Izgledao sam uglavnom pospano. Kad god sam se pojavio negdje ljudi su me pitali jesam li se sad probudio ili se nisam baš naspavao. Osobito mi se to događalo nakon cjelodnevnih snimanja. Iskreno nisam znao što je posrijedi i mislio sam da mi je oslabio vid. Kad sam stigao u Optical Express prva namjera mi je bila skinuti dioptriju, no ustanovili smo da je posrijedi drugačiji problem. Doktorica Belovari izvela je bezbolan zahvat, koji je u mojem slučaju bio neizbježan“, izjavio je Dalibor Petko.

U Poliklinici Optical Express mu je izvršena operacija gornjih vjeđa i podočnjaka u razmaku od 2 tjedna te se nakon zahvata pridržavao preporučenih uputa radi što bržeg oporavka. „Iskreno zahvat mi je omogućio da izgledam odmorno i svježe te više nemam problem s vidom i pritiskom u očima“, rekao je Petko.

Blefaroplastika je zahvat koji se može izvesti u jednom danu. Postupak se izvodi uz lokalnu anesteziju i bezbolan je.