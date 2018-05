Maja Šuput oduševljena filmom ‘S ljubavlju, Simon’ fanovima organizirala privatnu projekciju filma u CineStar Arena Imax kinu

150 odabranih sretnika uživalo je u romantičnoj i zabavnoj drami za svakog tinejdžera, kojom će biti oduševljeni i roditelji

Kako je bilo zaljubiti se po prvi puta, što sve radiš kako bi to zaštitio, kako je to imati velika prijateljstva, kako je to imati obitelj koja se ponekad previše miješa u tvoj život – dobro su poznata pitanja svima nama. No, kroz što prolazi svaki dečko koji voli dečke dok pokušava dokučiti svoj identitet te kako i kada ga otkriti svojoj obitelji i prijateljima, pitanje je poznato samo nekima. Upravo ova, uvijek aktualna i svevremenska tematika, provučena kroz druženje s frendovima, izlaske, tračeve i društvene mreže, tema je i novog hit filma ‘S ljubavlju, Simon’, redatelja Greg Berlanti, čiji scenarij potpisuju Elizabeth Berger i Isaac Aptaker na temelju hvaljenog romana Becky Albertalli.

Ova iskrena priča o sazrijevanju i uzbudljivom putovanju traženja sebe i zaljubljivanju, na prvu je osvojila sve one koji su do sada imali priliku pogledati ovaj hit film, a među njima i jednu od najliberalnijih osoba s domaće javne scene – Maju Šuput. Svoje oduševljenje filmom Maja je poželjela podijeliti i sa svojim najvjernijim obožavateljima, zbog kojih je odlučila zakupiti dvoranu u CineStar Arena Imax kinu te im organizirati privatnu projekciju filma. Tako je 150 sretnika, odabranih preko društvenih mreža, imalo priliku prije drugih pogledati emotivnu i zabavnu priču o najsimpatičnijem gej paru kojeg su ikada upoznali.

U filmu ‘S ljubavlju, Simon’ šesnaestogodišnji Simon Spier (koji je usput gej) počinje tajno flertovanje s kolegom iz razreda putem maila. No, kada jedna od njegovih poruka dospije u krive ruke, Simon se boji da će njegova tajna biti otkrivena. Ucjenjuje ga Martin, njegov čudni, no pretjerano samouvjereni kolega. Martin vjeruje da bi uz Simonovu pomoć mogao izaći na spoj s lijepom Abby Suso, a ako mu Simon u tome ne pomogne, njegov seksualni identitet više neće biti tajna. I još gore, privatnost dečka s kojim se dopisuje, koji stoji iza imena „Blue“, će također izaći u javnost.

Film 'S ljubavlju, Simon' u distribuciji Blitza možete pogledati u svim CineStar kinima diljem Hrvatske od 7. lipnja.