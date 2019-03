Zarazite se “gitarskom groznicom” koju ćete još dugo pamtiti – Dr. Stefanovski nastupa u Off ciklusu u petak 5.4.

Kažu da je vrijeme gripe prošlo, no mi vas pozivamo da se ponovno zarazite – i to pravom pravcatom “gitarskom groznicom” u režiji Vlatka Stefanovskog!

Jer, legendarni makedonski gitarist i naš br. orkestar Zagrebačka filharmonija – u petak 5.4. u dvorani Lisinski – imaju vam puno toga za reći!

Ako ste ipak kojim slučajem pomislili kako ste od Vlatka Stefanovskog već “čuli sve”, nastup uz Zagrebačku filharmoniju rezerviran za petak u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije dokazat će – upravo suprotno!

Hitovi poput Bistra voda, Uči me majko, karaj me, Čukni vo drvo ili Jovano, Jovanke vječne su uspješnice s Vlatkova repertoara. Ali čuti ih u novim aranžmanima sa Zagrebačkom filharmonijom pod vodstvom maestra Krešimira Batinića – e to je doista nešto off, što još sigurno niste čuli. I što zato doista – morate čuti!

Ime Vlatka Stefanovskog dobro je poznato hrvatskoj publici, kao što je i pozornica dvorane Lisinski jako dobro poznata ovom makedonskom gitarističkom virtuozu. Zagrebačka publika oduvijek je imala sklonost prema prepoznatljivom zvuku i besprijekornoj tehnici koja krasi toga izvanserijskog muzičara, stoga nema sumnje da će tako biti i u najnovijem susretu u Off ciklusu.

Dr. Stefanovski “ordinira” u petak 5.4. u Off ciklusu. Stoga, isključite probleme i uključite glazbu. Izlječenje je – zagarantirano!