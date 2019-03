Peaky Blinders od 18. ožujka premijerno možete pratiti na CineStar TV Premiere 1 kanalu

Uoči premijernog prikazivanja popularne britanske serije Peaky Blinders na CineStar TV Premiere 1 kanalu, u petak 15. ožujka održat će se veliki Peaky Blinders party u WOW baru Kaptol Boutique Cinema. S početkom u 21:00 sat, DJ-ica Tajana Beck će žestokim ritmom rasplesati sve posjetitelje. Glazba je u seriji Peaky Blinders puno više od soundtracka. Ona je lik za sebe ili više narator, a svaka scena s pjesmom u njoj mogla bi se izdvojiti kao samostalni video spot. Iako muzika ni približno ne odgovara epohi u kojoj se radnja serije odigrava, svaka pjesma se na neki čudan nesvakidašnji način savršeno uklapa u radnju. Tako će se na playlisti naći neki od najvećih rock glazbenika poput White Stripesa, Johnnyja Casha, Radioheda, Toma Waitsa, Nicka Cavea, Davida Bowiea i mnogi drugi. Na partyju će biti i pop up barber shop gdje će svi posjetitelji moći izabrati frizuru prema liku iz serije te brojna druga iznenađenja koja ćete otkriti po dolasku na party. Ulaz je slobodan za sve koji su željni dobre zabave.

Peaky Blinders je gangsterska drama smještena početkom dvadesetih godina prošlog stoljeća. Kritika i gledatelji su je prozvali svojevrsnom britanskom verzijom serijeCarstvo poroka (Boardwalk Empire). Serijal pripovijeda priču o Thomasu Shelbyju i njegovoj obitelji koji predvode moćnu bandu. Ime su dobili po običaju ušivanja britvica u rubove svojih kapa, a novac zarađuju od ilegalnog klađenja, pružanja zaštite i crnog tržišta. Radnja serije je smještena u neizvjesno razdoblje u britanskoj povijesti, kada su zemlju još potresale posljedice Prvog svjetskoga rata. Peaky Blinders ima zavidnu glumačku ekipu koja ubraja Sama Neilla i Cilliana Murphyja, Helen McCrory i Sophie Rundle dok im se u drugoj sezoni pridružuje za Oscara ® nominirani Tom Hardy.

O uspješnosti ove višestruko nagrađivane serije najbolje govori činjenica da je 2018. godine proglašena najboljom dramskom serijom od strane Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti, a do danas je ukupno osvojila čak 14 nagrada struke. Od 18. ožujka CineStar TV Premiere 1 kanal postaje novi dom birmingemske obiteljiPeaky Blinders. Od ponedjeljka do četvrtka ne propustite pogledati prve dvije sezone u terminu od 21:00h, a do tada započnite vikend na najbolji mogući način ovog petka u WOW baru Kaptol Boutique Cinema.