Druga kava gratis za vaš Insta trenutak

Svi ljubitelji kave imat će priliku uživati u svom omiljenom napitku uz dodatnu dozu užitka – drugu kavu potpuno besplatno! 1. listopada 2025., Julius Meinl priprema posebnu aktivaciju u odabranim kafićima diljem Hrvatske, točnije u njih 131!

Sve što trebate učiniti je fotografirati svoju kavu u kafiću, objaviti fotografiju kao story na Instagramu ili Facebooku te zapratiti i označiti @juliusmeinlcroatia. Nakon toga, vaša druga kava stiže potpuno besplatno – kao mala zahvala za slavlje ovog mirisnog napitka koji nas svakodnevno povezuje.

Foto: Promo

A znate li da je Julius Meinl već više od 160 godina simbol vrhunske kave i čaja? Ova bečka tvrtka osnovana je davne 1862. i prva je u Europi pokrenula proces prženja kave spremne za pripremu kod kuće, što je zauvijek promijenilo način na koji uživamo u ovom napitku. Danas je Julius Meinl prisutan u više od 70 zemalja svijeta, a svaka šalica nosi prepoznatljiv bečki duh i inspiraciju.

Proslavite Međunarodni dan kave uz Julius Meinl i podijelite svoj #JuliusMeinlCroatia trenutak – jer kava nikad nije samo napitak, ona je mali ritual, inspiracija i trenutak za sebe.

Popis ugostiteljskih objekata gdje možete popiti gratis kavu povodom Međunarodnog dana kave možete pronaći na slijedećoj poveznici:

International Coffee Day 2025 | Julius Meinl