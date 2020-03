Zašto radije biramo brzu online pozajmicu umjesto pozajmice od prijatelja?

Kad hitno trebamo novac, odlučujemo li se radije za online pozajmicu ili pozajmicu od prijatelja? Sve više osoba, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu, odlučuje se za online pozajmice. U nastavku doznajte i zašto.

Prednost online pozajmice: brzina i jednostavnost

S porastom uporabe pametnih telefona, sve više naših sugrađana prati svjetske trendove i putem interneta otkriva brze, jednostavne i sigurne online pozajmice.

· brzina: od ideje do realizacije može proći samo 24 sata, a potreban novac na računu može biti već 15 minuta nakon odobrenja pozajmice

· jednostavnost: ispunjavanje zahtjeva je jednostavno i sve možemo odraditi iz udobnosti svog doma, i to od 0 – 24 sata, u vremenu kada to nama najbolje odgovara. Potrebno je imati mobitel, računalo ili tablet preko kojih ispunjavamo zahtjev. Doznajte više o temi: kako se prijaviti?

Potrebna osnovna dokumentacija

Odlična vijest je da nema skupljanja nepotrebne papirologije. Da bismo imali uvjete za podnošenje zahtjeva za online pozajmicu tvrtke Credit Point One, važno je da smo stariji od 18 godina, imamo redovita primanja i tekući račun koji nije blokiran ili zaštićen.

Naravno, to trebamo potkrijepiti fotografijama koje prilažemo (npr. obostrana fotografija važeće osobne iskaznice, fotografija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN brojem). Doznajte više detalja o potrebnoj dokumentaciji.

Visina iznosa i rok otplate

Tvrtka Credit Point One nudi pozajmice od 500 do 20 000 kuna uz rok otplate od 15 do 180 dana. Sreća je imati prijatelje koji nam od danas do sutra mogu pozajmiti iznos od nekoliko tisuća kuna. No, čak i ako mogu, pitanje je želimo li.

Pozajmica od bliskih osoba

Pozajmica novca od bliskih osoba podrazumijeva da im moramo objasniti zašto trebamo novac te prihvatiti njihove reakcije na naše potrebe.

Često se nakon toga osjećamo „dužno“ što kvari prijateljske, kolegijalne i rodbinske odnose. Psihološki gledano „moć“ se prebacuje na onoga tko je novac posudio i „umanjuje“ onome kome je posuđen, a ta uloga mnogima nije nimalo privlačna.

Credit Point One: u roku 24 sata do 20 000 kuna!

• pozajmice od 500 do 20 000 kuna

• nije vam potreban jamac

• rok otplate je od 15 do 180 dana

• moguće je produženje roka otplate

• od ideje do realizacije može proći samo 24 sata

• novac na vašem računu može biti doslovno 15 minuta nakon odobrenja

• predaja zahtjeva je tehnički jednostavna

• zahtjev možete predati online od 0 – 24 sata svaki dan, i to sa svog mobitela, tableta ili računala

• sve možete odraditi iz udobnosti svog doma

• nije potrebno objašnjavati zašto vam je novac potreban

Ostvarite i vi svoje planove, posjetite već danas internetsku stranicu i upoznajte se s detaljima ponude.