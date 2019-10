Zadrži kontrolu, bez obzira na povremeno curenje

Nekontrolirano istjecanje urina? Znaj da je učestalije nego što možda misliš. Istraživanja pokazuju da 1 od 4 muškarca iznad 40 godina može iskusiti ovu pojavu.*

Navikao si upravljati svim aspektima života, zato nemoj dopustiti da te curenje urina u tome spriječi. Uz TENA Men možeš kontrolirati curenje urina i nastaviti gospodariti svojim životom.

Klikni ovdje za svoje besplatne uzorke.

Drži kontrolu uz ove savjete za svaki dan:

Hidratacija

Nemoj smanjivati unos vode. Možda misliš da će izbjegavanje tekućine smanjiti curenja, ali samo će dovesti do dehidracije i mogućnosti da urin postane gušći. Gušći urin može dovesti do infekcija mjehura, a to nitko ne želi.

Umjerenost

Okidači kao što je kofein, alkohol i umjetna sladila mogu povećati potrebu odlaska na toalet. Bez brige, ne moraš se odreći dobrog života, ali smanjena konzumacija kofeina, primjerice, izuzetno će ti koristiti.

Pušiš? Prestani

Već znaš da je pušenje štetno za zdravlje, no još jedan razlog za prestanak neće ti škoditi. Primjerice, jesi li znao da duhan može pogoršati simptome urinarnog trakta? Da ne spominjemo činjenicu da kašljanje koje dolazi uz pušenje ne pomaže u borbi protiv curenja urina.

Opusti se

Stres nije nikada ugodan, osobito ne zato jer može uzrokovati curenje urina ili pogoršati simptome. Prakticiranjem opuštajućih tehnika kao što su vježbe disanja i meditacija, možeš postati bolji kod kontroliranja mjehura.

Vježbom do kontrole

Odgovarajućom vježbom možeš smanjiti curenje urina. Te su vježbe usmjerene na mišiće dna zdjelice i na mjehur. Zajedno će poboljšati kontrolu mjehura i pomoći ti s problemom curenja urina. Jednostavno stišći i vježbaj odgovarajuće mišiće kako bi ojačao dno zdjelice. Možeš stiskati bilo gdje, zato kreni!

Vježbe i savjete potraži na https://www.tena.hr/muskarci/kako-imati-kontrolu/

TENA Men štitnici za muškarce

Za svaki dan ili u situacijama kada ti treba više kontrole.

Postoje proizvodi koji su specijalno namijenjeni za upijanje urina i prilagođeni su anatomiji muškog tijela. TENA, vodeći svjetski brand** na području inkontinencije u svom asortimanu ima upijajuće TENA Men proizvode u obliku štitnika koji su specijalno dizajnirani za muškarce, kako bi im pomogli da drže kontrolu nad istjecanjem urina i nastave živjeti kako su navikli.

Želiš besplatno isprobati? Možeš.

Besplatne TENA Men uzorke naruči preko web stranice: www.tenamen.hr

99% korisnika u Hrvatskoj zadovoljno je s TENA Men proizvodima.***

* Na osnovi 2 ankete koje je provela tvrtka SCA 2013. s muškarcima iznad 40 u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Rusiji i Meksiku. Prikupljeni podaci nisu objavljeni.

** Price Hanna. Global Outlook For Hygiene Absorbent Products. February 2015.

*** Conversion study, 2017 na uzorku od 185 inkontinentnih muškaraca koji su isprobali TENA Men proizvode u Hrvatskoj, Essity Croatia