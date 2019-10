Vodeći hrvatski proizvođač svježe tjestenine „Naše klasje“ u Zaprešiću otvorio novi proizvodni pogon vrijedan 38 milijuna kuna

Sinergija ambiciozne poslovne strategije, podrške lokalne zajednice i EU fondova

U mjestu Kupljenovu pored Zaprešića službeno je otvoren novi proizvodni pogon vodećeg hrvatskog proizvođača svježe tjestenine, tvrtke „Naše klasje“. Novi modernizirani pogon otvorili su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Davor Božinović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović, gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turk te vlasnik i direktor tvrtke „Naše klasje“ Zoran Šimunić.

Do sada su se dva ključna proizvoda tvrtke „Naše klasje“, sirovine za pekarstvo i svježa tjestenina koja se na tržištu nalazi pod brendom Aurelia proizvodila u dvije tvornice, no zahvaljujući organskom rastu i izvoznoj orijentaciji te kombinaciji podrške lokalne zajednice i Europskih fondova tvrtka je stvorila preduvjete za novi investicijski iskorak. Ukupna investicija u novi proizvodni pogon te izgradnju i opremanje, iznosi više od 38 milijuna kuna, a ostvareno je pravo na sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od oko 15 milijuna.

„Prehrambena industrija ostvaruje najveći udio u ukupnoj zaposlenosti i BDP-u. Udio poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u ukupnom je robnom izvozu u 2018. godini iznosio 14 posto. Proizvodnja tjestenine u Hrvatskoj već je prije dvadesetak godina suočena s povećanom konkurencijom zbog liberalizacije tržišta. Neki su poduzetnici tu otvorenost tržišta prepoznali kao priliku te ulaganjem u nove kapacitete pokazali kako povećati proizvodnju i izvoz unatoč konstantnom uvoznom pritisku. Jedan je od tih poduzetnika i naš domaćin, gospodin Šimunić. Danas je tvrtka Naše klasje najveći proizvođač svježe tjestenine u Hrvatskoj. Velik se dio njihovih proizvoda izvozi, i to na najzahtjevnija europska tržišta“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović.

Vlasnik i direktor tvrtke „Naše klasje“ Zoran Šimunić u govoru na otvorenju naglasio je važnost razvojne strategije tvrtke Naše klasje koja se temelji na 5 važnih smjernica — suradnji znanstvenika i poduzetnika, suradnji malih poduzetnika i tržišnih lidera, izvozu, informatizaciji te poštovanju prema zaposlenicima.

„Ključ uspjeha u poduzetništvu počiva na znanju jer bez specifičnih znanja koja se mogu tržišno vrednovati nema smisla ulaziti u poduzetništvo. Pored vlastitog znanja, znanje se može steći i suradnjom s onima koji ga imaju stoga je suradnja znanstvenika i poduzetnika od iznimne važnosti. Tvrtka Naše klasje uspješno surađuje s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu s kojim smo ostvarili značajan komercijalni i tehnološko-inovativni iskorak. Posebno bih istaknuo važnost suradnje malih poduzetnika i velikih kompanija. U mnogim usporedbama sa zapadnom Europom ističe se značaj i snaga malih i srednjih poduzetnika, ali rijetko se kaže da je veliki broj malih i srednjih poduzetnika snažno oslonjen na velike sustave, tj. na tržišne lidere. Takvi ekonomski odnosi su obostrano korisni jer malima rješavaju najkritičnije pitanje, a to je prodaja, a velikima smanjuju njihovu slabost, a to je tromost. Mali dolaze do tržišta, a veliki dobivaju na fleksibilnosti. U prvih 6 godina proizvodnje svježe tjestenine ostvarili smo uspješnu suradnju s Dukatom koji se bavio prodajom, logistikom i promocijom, a Naše klasje se moglo fokusirati na razvoj i proizvodnju inovativnih proizvoda. Suradnja s Dukatom na našim početcima, uvelike nam je olakšala samostalni izlazak na tržište s Aurelia brandom svježe tjestenine, 2010. godine. Treća smjernica na kojoj se temelji poslovna filozofija naše tvrtke je izvoz. Trenutno se izvozi 35% proizvodnje, a cilj je da Aurelia svježa tjestenina postane značajan brand na tržištima od Jadrana do Baltika. Tvrtka Naše klasje izvozi na 10 tržišta od Grčke do Njemačke, a radostan sam da smo nedavno potpisali i ugovor za izlazak na švedsko tržište. Kao bitan faktor istaknuo bih i informatizaciju jer ona nema alternative, a ove godine uloženo je 1,20 milijuna kuna u novi softwear kako bi još bolje upravljali potencijalima nove tvornice. I na kraju, uspjeh ne stvaraju poduzeća, njega stvaraju ljudi pa ovom prilikom zahvaljujem svim bivšim i sadašnjim zaposlenicima koji su svojim trudom, radom, vještinama i znanjima pridonijeli uspješnosti tvrtke Naše klasje“, istaknuo je Zoran Šimunić, direktor i vlasnik tvrtke „Naše klasje“.

Za odabir lokacije izgradnje tvornice od iznimne važnosti je bila podrška grada Zaprešića i gradonačelnika Željka Turka koji su stvorili osnovne preduvjete za realizaciju investicije. Novi pogon omogućit će tvrtki da i dalje ulaže u inovacije, kako u nove tehnologije tako i u nove inovativne proizvode. Tvrtka „Naše klasje“ osim o kvaliteti svojih proizvoda iznimnu brigu vodi i o okolišu, a dobitnica je i mnogobrojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za kvalitetu svojih proizvoda kao i certifikata koji potvrđuju najviše standarde u proizvodnji: Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Superior Taste by International taste and quality Institute Brisel, International featured standard, HACCP, ISO, HALAL i KOŠER.