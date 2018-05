Urinarna infekcija – kako je liječiti, ali i spriječiti

Učestala i snažna potreba za mokrenjem, peckanje, probadajuća bol i pritisak – tko god je imao upalu mjehura jako dobro poznaje ove simptome i zna koliko ova bolest može biti bolna i uporna. Srećom, upala mokraćnog mjehura lako je izlječiva uz pridržavanje nekoliko jednostavnih savjeta

Infekcija urinarnog trakta čest je medicinski problem te predstavlja jednu od najčešćih bakterijskih infekcija. Podaci govore da od 100 osoba čak dvije će oboljeti od cistitisa, a zbog ovog problema liječnike samo u SAD-u godišnje posjeti oko 8.5 milijuna pacijenata. Premda ova neugodna bolest ne zaobilazi muškarce, infekciji urinarnog trakta ipak su sklonije žene zbog kraće mokraćne cijevi što bakterijama olakšava dospijevanje do mjehura. Za infekcije urinarnog trakta, odnosno upalu mjehura u 90 posto slučajeva krivcem se smatra uropatogena E. coli bakterija. Najčešće se javlja u dobi između 16 i 35 godina, a 60 % žena oboli od ove infekcije najmanje jednom u životu. Upala se često ponavlja, u skoro polovici oboljelih žena u roku godinu dana.

Početak bolesti je obično nagao, a neki od najčešćih simptoma su bol i peckanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, osjećaj potrebe za mokrenjem (pritisak) te bolovi i probadanje u trbuhu. Svatko tko se barem jednom susreo s upalom mokraćnog mjehura zna koliko ova bolest može biti neugodna, a njezino ponavljanje uporno. Rano prepoznavanje simptoma i nekoliko jednostavnih „trikova“ ključni su za lakše liječenje urinarne infekcije, ali i prevenciju.

Što možete učiniti za svoj mjehur i olakšati si liječenje urinarne infekcije?

Pijte puno vode. Dovoljan unos tekućine izrazito je važan kada govorimo o infekciji mokraćnog sustava. Naime, pijenje veće količine vode potaknut će češće mokrenje i time pomoći da ‘isperete’ bakteriju.

Redovito mokrite. Zadržavanje mokraće i odgađanje odlaska na toalet može biti kobno za održavanje zdravlja mjehura. Zadržavanje mokraće pogoduje razmnožavanju bakterija, a samim time daje priliku infekciji da se razbukta.

Održavajte pravilnu higijenu genitalnog područja. Održavanje genitalnog područja čistim i brisanje od naprijed prema nazad može smanjiti mogućnost prijenosa bakterija na ušće mokraćne cijevi. Također je izuzetno važno redovito mijenjanje tampona i uložaka.

Izbjegavajte nošenje uske odjeće. Uske odjeća može nadražiti mokraćnu cijev. Umjesto sintetičkog birajte donje rublje od prirodnih materijala jer je vlažnost genitalnog područja pogoduje razmnožavanju bakterija.

Koristite prirodna rješenja protiv urinarne infekcije. Premda je brusnica jedno od najčešćih prirodnih pomoći za kojima posežemo kada je u pitanju upala mokraćnog sustava, znanstvena istraživanja pokazala su kako je njezina ljekovitost po pitanju urinarne infekcije zapravo mit. Značajnu i djelotvornu ulogu u liječenju infekcije urinarnog trakta ima D-manoza, vrsta jednostavnog šećera po kemijskom sastavu slična glukozi. D-manoza značajna je po antiadhezijskom djelovanju na bakterije, jer se veže za bakterije E. coli, uzrokuje njihovo prijanjanje te sprječava njihovo taloženje na stjenkama urinarnog trakta. Učinkovito djeluje na razne bakterije, a neutralizirane bakterije lako se izlučuju iz tijela mokrenjem i više ne mogu izazvati infekciju. D-manoza može se koristiti dulje vrijeme u profilaktičke svrhe, osobito kod ponavljajućih infekcija uzrokovanih s E.coli. Klinički je dokazano da je liječenje D-manozom sigurno i učinkovito u odraslih žena s ponavljajućim infekcijama mokraćnog sustava. Tako njezino uzimanje značajno i osjetno smanjuje bolove u mjehuru, potrebu za mokrenjem te potrebu za učestalim pražnjenjem mjehura. Osim toga, D-manoza značajno produljuje vrijeme bez ponovljene upale. Da je upravo D-manoza ključna u liječenju i prevenciji cistitisa dokazuje i istraživanje provedeno u Hrvatskoj. Autori istraživanja provedenog između 2010. i 2012. godine navode kako se prašak D-manoze pokazao učinkovitim u prevenciji infekcije mokraćnog mjehura tijekom šestomjesečne profilakse, a D-manoza efikasno djeluje po pitanju prevencije upale.

Vrlo učinkovit i djelotvoran je medicinski proizvod femidoc® ONCE D-MANOZA koji pomaže u liječenju infekcije mokraćnog mjehura uzrokovane bakterijom E. coli te se upotrebljava kao zaštita od ponovne infekcije mokraćnog sustava. Obzirom da se urinarna infekcija često liječi antibioticima na koje bakterije s vremenom razviju otpornost, uz prateću nuspojavu uništavanja dobrih bakterija, femidoc® ONCE D-MANOZA predstavlja idealno rješenje. Posebice blag za prirodnu floru crijeva, mokraćnog mjehura i vagine sadrži D-manozu, klinički ispitan sastojak na koji bakterije ne mogu razviti otpornost. Upale mjehura vrlo su bolne, stoga je brzina djelovanja izuzetno važna, a s time će se složiti svatko tko ju je barem jednom iskusio. Upravo zbog toga femidoc® ONCE D-MANOZA djeluje u roku 30 minuta nakon uzimanja, a zahvaljujući svojem sastavu pogodan je za dijabetičare, trudnice i dojilje. Ugodnog okusa brusnice, sadržava zaslađivač steviju te je topljiv je u vodi, a praktično pakiranje u vrećicama, od koje svaka sadrži 2g D-manoze, klinički dokazane efektivne doze, omogućava da u svakom trenutku pružite najsigurniju zaštitu svom mjehuru. femidoc® djelotvorna je i sigurna podrška liječenju infekcija urinarnog trakta u mokraćnom mjehuru izazvanih bakterijom E. coli te se u tom slučaju uzima dva puta dnevno, ali i kod sprječavanja učestalih infekcija urinarnog trakta/cistitisa kada je dovoljna jedna vrećica na dan.

Pogodno i za žene i za muškarce!

Potražite u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.