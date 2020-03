Treća Tisak plus prodavaonica u Hrvatskoj otvorena u Zaprešiću

Uz predstavljanje novog koncepta, Tisak je opremio Dječji vrtić „VRTULJAK“

Zaprešić je od danas postao bogatiji za Tisak plus prodavaonicu, novo mjesto susreta i druženja. Riječ je o novome konceptu prodavaonice u Hrvatskoj koja nudi zanimljiv doživljaj kupnje. Sukladno potrebama kupaca, ovaj koncept objedinjuje najbolje od kioska i najbolje od Tisak medije. Tisak plus na jednom mjestu nudi bogat izbor domaćih i stranih magazina te, na veselje djece i mladih, razne knjige, igračke, poklone i najbolje iz kategorije gaminga, ali i asortiman proizvoda i usluga inače dostupnih na kioscima Tiska.

“Riječ PLUS uvijek označava nešto dodatno i bolje, nosi dobre konotacije i upućuje na optimizam. U slučaju novog koncepta Tiskovog dućana, riječ plus govori da se ne radi o Tisku na kakvog smo naviknuli, već o Tisku koji svojim korisnicima nudi dodatni sadržaj. Tisak plus u Zaprešiću, kao i prethodno otvorene poslovnice u Rijeci i Ludbregu, objedinjuju najbolje od kioska i Tisak Medije: nudi kiosk asortiman i usluge, najbolji izbor magazina, hit naslove knjiga, igračke, ali i najbolje iz kategorije gaminga, zanimljive poklone te prošireni asortiman grickalica.”, izjavio je Roman Rončević, rukovoditelj regije Sjever na otvorenju prodavaonice u Zaprešiću. Na otvorenju je naglasak bio stavljen na važnost razvijanja kreativnosti kod djece te je ovom prilikom Tisak donirao knjige, bajke, slikovnice, bojanke i flomastere Dječjem vrtiću „VRTULJAK“. Prisutne na otvorenju pjesmom su razveselila djeca Dječjeg vrtića Vrtuljak.

„Jako smo se iznenadili kada smo vidjeli što ste nam sve donirali – puno je tu didaktičkog materijala, bojanki, flomastera. Najiskrenije zahvaljujem na donaciji, jer je time puno učinjeno i za Grad Zaprešić“, izjavila je Zora Gogić, ravnateljica DV „VRTULJAK“ prilikom preuzimanja donacije.

Na otvorenju prodavaonice prisustvovao je i Alan Labus, zamjenik gradonačelnika Zaprešića. Tisak plus u Zaprešiću treća je ovakva prodavaonica u Hrvatskoj. Prve dvije trgovine tog koncepta otvorene su na riječkome Korzu i u Ludbregu, a Tisak u narednom razdoblju planira i dodatna otvorenja prodavaonica u novom Tisak plus formatu u cijeloj Hrvatskoj.