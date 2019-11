Brzi krediti do 15.000 kn

Dogodio Vam se neočekivani trošak? Ukazala Vam se izvrsna prilika koja se ne propušta, a plaću primate tek za nekoliko dana? Credit Point One S.L. nudi izvrsno rješenje!

Upravo kad ste isplanirali sve svoje troškove i rasporedili ih do sljedeće plaće, zaprimili ste poziv od vaših prijatelja da provedete nezaboravan vikend na adventu ili da s njima odete na koncert najdražeg vam benda. Rado bi se na to odlučili, ali Vaš kućni budžet to ne može podnijeti u ovom trenutku? Tko bi Vam sad mogao posuditi novac i to na rate? Credit Point One S.L. je tu da Vam ponudi rješenje za ovu ili sličnu novonastalu situaciju.

Credit Point One S.L. je financijska korporacija sa sjedištem u Barceloni, koja pruža online usluge mikrokreditiranja na tržištu Europske unije. Mikrokrediti su dostupni u iznosima od 500 do 15000 kuna s rokom otplate do čak 6 rata. Najveća prednost ovakve vrste mikrokreditiranja je podonšenje Zahtjeva kojeg obavljate iz udobnosti iz svog doma putem mobilnog uređaja, kada god Vama to odgovara. Nema čekanja u redovima, suvišne papirologije i nije potreban jamac.

Unazad proteklih deset godina, korištenje mikrokredita u Europi nezaustavljivo raste kod ljudi svih životnih dobi koji su ih prepoznali kao sredstvo koje im omogućuje da žive život punim plućima, te brzo i učinkovito rješe svaki financijski izazaov ili iskoriste ponuđene im prilike.

Pridružite se i vi brojnim zadovoljnim korisnicima koji su rješili svoj financijske situacije uz pomoć Credit Point One. Brzo, jednostavno, sigurno.