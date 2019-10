Jeste li čuli za TopVue One+, revolucionarne nove kontaktne leće koje očima pružaju nevjerojatnu udobnost?

Razvoj kontaktnih leća je u nekoliko desetljeća, zahvaljujući konstantnom ulaganju u istraživanje i razvoj, napravio veliki iskorak. Od proizvoda koji je na početku bio u sjeni dioptrijskih naočala, do toga da su danas prvi izbor većine ljudi koji imaju dioptriju. Danas gotovo da ne postoji refrakcijska pogreška koja se ne bi mogla ispraviti korištenjem kontaktnih leća, a istovremeno su postale i cjenovno pristupačne.

Svi korisnici kontaktnih leća i dioptrijskih naočala su vjerojatno upućeni u proizvođače i vrste kontaktnih leća, ali ono što rijetko tko zna je da se prošli mjesec na tržištu kontaktnih leća dogodila prava revolucija! Proizvođač TopVue je lansirao nove kontaktne leće koje imaju odlične karakteristike. Na svakom području postoje tvrtke, pojedinci ili proizvodi koji doslovno promjene percepciju ljudi o određenoj stvari. Za razvoj tehnologije sigurno su najzaslužniji Steve Jobs i Bill Gates, a u svijetu optike su to kontaktne leće TopVue One+.

Kontaktne leće TopVue One+

Kontaktne leće One+ su najnovije leće proizvođača TopVue. To su jednodnevne leće, što znači da se par leća koristi samo jedan dan. Kontaktne leće navečer bacite i ujutro stavite novi, svježi par. Leće TopVue One+ su dostupne u različitim pakiranjima po 5, 30, 90 i 180 leća.

Jednodnevne leće su svakim danom sve popularnije, upravo zbog brojnih prednosti.

Najzdraviji izbor za vaše oči

S obzirom na to da svaki dan u oči stavljate novi, svježi par kontaktnih leća, na njima se ne nakupljaju proteinski depoziti kao što je to slučaj kod dvotjednih i mjesečnih leća. Zbog kraćeg razdoblja korištenja smanjuje se vjerojatnost od nastanka alergija. Osim toga, svježa, glatka leća nježnija je i ne nadražuje oči. Dodatna prednost je i ušteda vremena – mjesečne i dvotjedne leće je potrebno čistiti svaku večer, što stvara dodatne troškove za kupovinu otopina i kutijica za leće.

Zašto izabrati baš TopVue One+?

1) Asferičan oblik

TopVue One+ leće imaju asferičan oblik što znači da će idealno sjesti na vaše oko, a to vam jamči jasan i oštar vid na cijelom vidnom polju. Asferičan oblik istovremeno brine i za to da se suzni film ravnomjerno rasporedi po površini cijelog oka. Prilikom korištenja leća koje nemaju asferičan oblik može doći do krivljenja na rubu, a kod TopVue One+ leća ne trebate brinuti o tome.

2) Izuzetna udobnost za vaše oči

Leće TopVue One+ imaju udio vode čak 53% i dolaze u otopini koja sadrži natrijev hijaluronat koji je odličan lubrikant. To su karakteristike koje omogućuje da gotovo ne osjetite leće u očima. Nakon što probate TopVue One+, nećete ni pomisliti na druge kontaktne leće.

3) Svježina nadohvat ruke

Osim visokog udjela vode, kontaktne leće TopVue One+ imaju odličnu propusnost kisika koja vašim očima omogućuje neprekidan i optimalan protok zraka te cjelodnevnu udobnost. Velika propusnost kisika je od ključnog značaja za zdravlje očiju. Vaše će oči nakon korištenja TopVue One+ leća biti svježe, a vid oštar i jasan tijekom cijelog dana.

Gdje i kako do kontaktnih leća TopVue One+?

