Tanzen slavi prvu godišnjicu uz futuristički zvuk Kompakta!

Nakon gostovanja u prvoj tanzen sezoni i obilježavanja 25 godina postojanja etikete, gdje su nas svojim setovima rasplesali Sascha Funke, Marc Romboy i Thomas Fehlmann, kultni njemački Kompakt Records ponovno se vraća u zagrebački Aquarius na prvu godišnjicu Tanzen Kollektiva.

22.11. u zagrebačkom Aquarius klubu svoju zagrebačku premijeru imat će Jonathan Kaspar, ANII i Rex The Dog uz podršku dobro nam znanog tanzen rezidenta DJ Ceta.

Kompakt Records je jedna od najdugovječnijih i najutjecajnijih etiketa koja je značajno oblikovala elektronsku glazbu, a u zadnje vrijeme utjecaj Kompakta na cijelu scenu je snažniji no ikada. Etiketa koja nikad nije padala pod prolazne trendove, već ih je uvijek kreirala i diktirala. Kompakt je osnovan 1998. godine i karakterizirao ga je kombiniranje apstraktnog minimal techna sa raznim pop utjecajima. Zadnjih nekoliko godina obilježava ga dodavanje hipnotičnih trance zvukova uz već spomenuti minimal i ta obilježja čine unikatnu umjetničku vrijednost Kompakta. Kolsch, Michael Mayer, Wolfgang i Reinhard Voigt, Superpitcher, Aril Brikha, The Orb, Gui Boratto, Thomas Fehlmann, The Field, Patrice Baumel samo su neki od umjetnika koji su obilježili dosadašnje djelovanje ove vrlo posebne etikete.

Rex The Dog, britanski je producent i remikser, koji je publici postao poznat davne 1994. godine kao JX kad je potpisao za house record label “Hooj Choons” te nedugo nakon pokorio UK i Australske ljestvice. Kao Rex The Dog veliki je pobornik #DIY (Do It Yourself) elektronike te u svom live nastupu koristi modularni synth iz vlastite kućne radionice i kao takav će nam se predstaviti na ovoj Kompakt večeri. Njegov zvuk i nastup jamče posebno audiovizualno iskustvo posjetiteljima, a iz njegove bogate diskografije možemo istaknuti “Prototype” EP s kojim je debitirao na Kompaktu sad već davne 2004. godine, EP “Sicko” 2015. godine, također na Kompaktu, sa istoimenim singlom te sa odličnom stvari “Korgasmatron”. EP “Teufelsberg” je izdao godinu kasnije te polučio veliki uspjeh, a ove godine je pokorio chartove sa fenomenalnim izdanjem “Vortex”.

Jonathan Kaspar, producent je i DJ iz Koelna, gdje drži rezidenciju u legendarnom Gewolbe Clubu, glazbu izdaje na etiketama kao što su Crosstown Rebels, Objektivity, Pets Recordings, Poker Flat, Kompakt’s KX, te potpisuje remikse za Catz ’N Dogz, Hyenah, David Mayera, Marc Romboya te mnoge druge. Kasparovi melodični i groovy setovi nikog ne ostavljaju ravnodušnim, stoga čekamo da i nas povede u svoje briljantno glazbeno putovanje.

Očekujte Kasparovu izrazitu glazbenu širinu, muzikalnost i vrlo precizno miksanje. Kaspar je DJ koji baš nikoga neće ostaviti ravnodušnim!

ANII, bazirana u Londonu, poljska producentica i DJ-ica pridružila se Kompaktu u 2017.godini na poziv Micheala Mayera, te nedugo nakon toga oduševila svojim Korzenie EP-om sa kojeg je “Cyganka” ponijela Mixmagovu titulu “Track of the Month”.

Ovo ljeto oduševila je na “The Island” festivalu koji se održava na našem otoku Obonjanu te nam u Zagreb dolazi po prvi put i donosi svoj duboko emocionalni house i techno set.

Ulaznice potraži u sustavu Entrio po cijeni od 120kn.

Požuri, osiguraj svoju ulaznicu na vrijeme i prisustvuj ovom jedinstvenom događaju! Vidimo se na tanzenu!