SUV viskoke klase

Novi SUV C5 Aircross, perjanica marke nove generacije, usklađen je s posljednjim modelima marke Citroën. Inspiriran očekivanjima kupaca, ima jedinstven i afirmativan karakter te nudi jedinstvenu ponudu personalizacije sa 30 vanjskih kombinacija

Predvodnik programa Citroën Advanced Comfort®, novi SUV C5 Aircross je najsvestraniji i najudobniji SUV u svom segmentu. Opremljen ovjesom s progresivnim hidrauličnim graničnicima® i sjedalima Advanced Comfort, predlaže novo iskustvo u vozilu tipičnom za Citroën. Ima jedinstvenu modularnost s tri individualna, klizna i preklopiva sjedala te prtljažnikom Best in Class od 580 l do 720 l.

Moderan i high-tech, nudi 20 sustava za pomoć u vožnji uključujući Highway Driver Assist, sustav za autonomnu vožnju 2. razine, Grip Control s funkcijom Hill Assist Descent za odlazak izvan utabanih staza, kao i šest tehnologija za povezivost, uključujući bežično punjenje pametnog telefona. Proizveden u Francuskoj u tvornici La Janais u Rennesu i bit će prvo vozilo Citroën koje će imati izvedbu Plug-In Hybrid (PHEV) tijekom 2020.

Novi SUV C5 Aircross lansira se na hrvatsko tržište od ožujka 2019. s tri razine opremljenosti: Live, Feel i Shine. Opremljen je učinkovitim Euro 6.2 benzinskim i dizelskim motorima od 130 KS do 180 KS i novim automatskim mjenjačem EAT8. Početna cijena benzinske izvedbe novog SUV Citroën C5 Aircross Live PureTech 130 S&S BVM6 iznosi 179.900 kn, a dizelska izvedba novog SUV Citroën C5 Aircross Live BlueHDi 130 S&S BVM6 iznosi 195.900 kn.

Poklon svim kupcima je produženo jamstvo od 5 godina/100.000 km, a fizičke osobe i male tvrtke na poklon dobivaju i policu automobilske odgovornosti te kasko bon od 500 kn. Također, pravne osobe uz Citroen Finaciranje Plus na poklon dobivaju ugovor o kompletnom održavanju 5 godina/100 000 km bez dodatnih troškova.

Osluškujući očekivanja kupaca koji se ne žele odreći praktičnost radi izgleda, Citroën investira u SUV teritorij, pravi međunarodni fenomen koji predstavlja četvrtinu prodaje diljem svijeta. Marka dodaje naglašenom karakteru siluetu s novim iskustvom boravka u vozilu. Citroën demonstrira svoju sposobnost potvrđivanja, pored svog jedinstvenog identiteta, udobnosti kao referencu utirući put novoj generaciji SUV-a nadahnutog kupcima.

NOVI SUV C5 AIRCROSS : JEDINSTVENA OSOBNOST U SEGMENTU

Snažne osobnosti, novi SUV C5 Aircross ističe se jedinstvenim, energičnim stavom punim samopouzdanja. Njegova velika i impozantna prednja maska preuzima identitet najnovijih modela marke integracijom karakterističnog chevrona i dvostrukih Full LED svjetala što mu daje izgled modernog i izražajnog vozila. Njegov moćan bočni profil naglašen je širokom ostakljenom površinom koja se proteže punih 360 ° oko automobila uz jedinstven kromirani “C” nosač. Na stražnjoj strani, reljefna stražnja svjetla s 4 oblika 3D LED modula na svakoj strani, hvataju poglede i naglašavaju širinu automobila. Dugačak 4,50 m, robustan i mišićav ističe se među SUV vozilima fluidnim oblikom s naglaskom na jake grafičke elemente kao što su Airbump®, kotači velikog promjera 720 mm, udaljenost od tla 230 mm, naglašeni uzdužni krovni nosači. Interijer odmah daje dojam prostranosti i zaštite s komandnom pločom, obujmujućim sjedalima čija povišena pozicija daje osjećaj dominacije nad cestom, širokom središnjom konzolom i toplim materijalima.

Poput najnovijih vozila Citroën, SUV C5 Aircross raspolaže širokom ponudom personalizacija, s 30 kombinacija vanjskih personalizacija uz sedam boja karoserije, krovom u crnoj Perla Nera boji kao opcija i tri color paketa Silver, White i Red, koji obuhvaćaju umetke na prednjem braniku, Airbump® na donjem dijelu prednjih vrata i ispod krovnih nosača.

PROFINJENI INTERIJER: UDOBNOST I PROSTRANOST

Interijer novog SUV Citroën C5 Aircross naglašava udobnost i prostranost čim se otvore vrata. Dolazi s pet ambijenata unutrašnjeg uređenja, čije komplementarne boje i materijali igraju na kartu jasnoće i topline u trendi ‘casual chic’ ozračju. Dovoljno je zauzeti mjesto da se odmah osjećate zaštićeni zahvaljujući visokoj poziciji sjedenja i prostranoj luksuznoj kabini. Njegova upravljačka ploča, suptilno ugrađuje opremu visoke tehnologije, uključujući 8 ” tablet. Boje i materijali, inspirirani svijetom putovanja i luksuza, ugodni su za vidjeti i dotaknuti. Kao i u slučaju vanjskog izgleda, unutrašnjost se prilagođava ukusu kupaca zahvaljujući širokom izboru kvalitetnih materijala, od tkanine do Nappa kože. Kombinacija crnih ukrasa i kromiranih umetaka naglašava svu pozornost na detalje.

SVJETLOST I TIŠINA

Novi SUV Citroën C5 Aircross osigurava visoku udobnost čak i u najnepovoljnijim situacijama. Inovativni sustavi pružaju izuzetnu izolaciju od vanjskih utjecaja, poput smanjenja razine buke uporabom dvostrukih laminiranih prednjih prozora s izolacijskim slojem. Za optimalnu udobnost putnika, novi SUV Citroën C5 Aircross također ima sustav za pročišćavanje zraka, AQS, koji detektira onečišćenje zraka izvan automobila te ga filtrira i automatski podešava način cirkulacije u kabini.

SVJETLOST ZA PUTNIKE

Panoramski krovni otvor pruža izvanrednu svjetlinu i osjećaj ugode, s otvorenim ili zatvorenim krovom, čineći svako putovanje posebnim iskustvom. Zahvaljujući velikodušnim dimenzijama, s više od jednog kvadratnog metra stakla, vozač i putnici mogu uživati u prirodnom svjetlu i izvanrednoj vidljivosti.

Intuitivno upravljanje funkcijom otvaranja krova, uz funkciju protiv prignječenja, omogućuje jednostavno upravljanje krovnim otvorom kao i položajem pokretnog sjenila koji osigurava jednostavno podešavanje razine svjetline.

NOVI SUV C5 AIRCROSS: NAJUDOBNIJI I NAJMODULARNIJI SUV U SVOM SEGMENTU

Nositelj programa Citroën Advanced Comfort®, novi SUV C5 Aircross se ističe udobnošću i lakim pristupom unutrašnjosti. Inovativan je svojom ukupnom udobnošću, karakterističnom za Citroën s dvije glavne inovacije, ovjesom Citroën s progresivnim hidrauličnim graničnicima® i sjedalima Advanced Comfort, za udobnost vožnje i ugodnost u vožnji bez premca: pravi poziv za putovanje svim putnicima.

Četiri glavne stavke čine umijeće te udobnosti: nježnost dodira i akustike, praktična unutrašnjost u svim okolnostima, bezbrižnost duha koja se temelji na umirujućem ugođaju i konačno, intuitivna i korisna tehnologija. Nudi jedinstvenu modularnost u segmentu, koja je rezultat jedinstvenog znanja i umijeća marke Citroën u svijetu monovolumena, posebice s tri individualna stražnja sjedala, klizna, preklopiva i podesiva po nagibu te obujmom prtljažnika Best in Class u rasponu od 580 l do 720 l.

OVJES S PROGRESIVNIM HIDRAULIČNIM GRANIČNICIMA ZA EFEKT „LEBDEĆEG TEPIHA“

Ekskluzivna tehnologija marke Citroën, novi SUV Citroën C5 Aircross opremljen je ovjesom koji pruža novu razinu udobnosti i zadržava maksimalnu agilnost. Bez napora upijajući nepravilnosti i izbočine na površini ceste, sustav također potpuno kontrolira oscilacije karoserije za visok stupanj stabilnosti i brzi odziv na komande upravljača.

IZNIMNA KVALITETA PRIGUŠENJA NERAVNINA

Za razliku od običnog sustava ovjesa koji koristi amortizer, oprugu i mehanički graničnik, Citroënovo rješenje dodaje dva hidraulična graničnika za glatko upravljanje kompresijom i povratom.

SJEDALA ADVANCED COMFORT : VRHUNSKA UDOBNOST U POKRETU

Široka, udobna i inspirirana dizajnerskim namještajem, sjedala u Novom SUV Citroën C5 Aircross pružaju vrhunsku udobnost i iskustvo vožnje. Inovativan dizajn kombinira pjenu visoke gustoće u središtu sjedala, s teksturiranom pjenom u površinskom sloju, pružaju stvarnu mekoću dok nude dobru podršku za tijelo. Rezultat je sasvim nova razina udobnosti vožnje, bez obzira jeste li ušli u grad ili dugo putovali.

MASAŽNA SJEDALA: APSOLUTNA UGODA

Pored grijanja, prednja sjedala imaju i sustav za masažu u više točaka koji koristi osam pneumatskih aktuatora u naslonu. Ovaj sustav omogućava vozaču i putniku da odaberu, sa zaslona tableta, jedan od pet dostupnih programa masaže, kombinirajući masažu lumbalnog dijela, leđa i ramena. Novi Citroën C5 Aircross SUV nudi sjedala prvoklasne udobnosti uz pojačani oslonac, podešavanje visine prednjih sjedala i podesivih naslona za glavu na prednjim i stražnjim sjedalima.

UDOBNOST ZA SVE: TRI STRAŽNJA SJEDALA JEDNAKE ŠIRINE

S tri pojedinačna sjedala straga, novi SUV Citroën C5 Aircross ističe se u svom segmentu. Ista širina sjedala osiguravaju jednaku udobnost za svakog putnika. Zahvaljujući mogućnosti pomicanja svakog individualnog sjedala naprijed – nazad za 150 mm moguće je optimizirati prostor za putnike ili povećati prtljažni prostor, prema vašim potrebama. Svaki individualni naslon moguće je podesiti u jedan od pet položaja ili ga preklopiti prema naprijed čime se dobiva potpuno ravan pod.

PRISTUPAČAN I PROSTRAN PRTLJAŽNIK: JEDAN PROSTOR ZA SVE POTREBE

Kapacitet prtljažnika novog SUV Citroën C5 Aircross je 580 L, koji se može proširiti do 720 L sa stražnjim sjedalima pomaknutim maksimalno prema naprijed, što ga čini najprostranijim u svojoj klasi.

Zapremina raste do 1,630 L kad su stražnja sjedala preklopljena. Preklapanjem sjedala dobiva se potpuno ravan pod, zahvaljujući podnici u dvije razine. Za lakši pristup u svim okolnostima, novi Citroën C5 Aircross SUV opremljen je sustavom otvaranja prtljažnika bez ruku, koji omogućava otvaranje ili zatvaranje, jednostavnim pomicanjem noge ispod stražnjeg odbojnika.

PRAKTIČNA I FUNKCIONALNA PAMETNA POHRANA

Udobnost također znači imati prostor za pohranu svega što vam treba. Zato novi SUV Citroën C5 Aircross ima velik broj praktičnih spremišta za pohranu. Između velikog spremišta ispod središnjeg naslona za ruku, čiji hladnjak može primiti bocu od 1,5 l, pretinca za rukavice i velikog prostor za odlaganje u vratima, lako je pronaći mjesto za svaku namjenu. Na prednjem dijelu centralne konzole nalazi se i praktično spremište opremljeno bežičnim induktivnim punjačem za pametne telefone.

NOVI SUV C5 AIRCROSS: MODERAN I HIGH-TECH SUV POSLJEDNJE GENERACIJE

Novi SUV Citroën C5 Aircross uživa u pogonu prilagođenom svim uvjetima zahvaljujući Grip Control sustavu. On ima pet načina rada, koji se mogu odabrati zahvaljujući kotaču postavljenom na središnju konzolu. Za dodatnu sigurnost prilikom vožnje na nizbrdici, sustav Hill Descent Assist smanjuje rizik od klizanja i gubitka kontrole, prilikom spuštanja prema naprijed ili nazad.

INTUITIVNI SUSTAVI POSLJEDNJE GENERACIJE

Ultra-povezan, novi SUV Citroën C5 Aircross nudi kontinuitet između vašeg digitalnog svijeta i vašeg automobila kroz šest naprednih tehnologija za povezivost. Uz ove intuitivne sustave tu je i 20 sustava pomoći u vožnji koji doprinose sigurnosti i olakšavaju svakodnevnu vožnju. U skladu sa svojim vremenom i opremljen s TFT digitalnom instrument pločom od 12,3’’ koja nudi odličnu vidljivost i 8’’ tabletu, novi SUV C5 Aircross raspolaže s 20 sustava za pomoć u vožnji posljednje generacije kao što je Highway Driver Assist, 2. razina sustava autonomne vožnje, kao i sa šest tehnologija za povezivost. Iznimno poveziv, nudi bežični punjač ili ConnectedCAM Citroën®.

ConnectedCAM Citroën®: Ova kamera visoke rezolucije ističe se širokim kutom, unutarnjom memorijom od 16 GB i GPS sustavom. Nalazi se neposredno iza središnjeg retrovizora, povezana je s internetom i bilježi sve što vozač vidi pred automobilom. Jednim klikom može se napraviti fotografiju ili snimiti video zapis u trajanju do jedne minute te ga zatim podijeliti putem društvenih mreža, elektroničke pošte ili ga jednosta­vno možete pohraniti. Još jedna značajka: automatski sprema video snimke u slučaju nesreće.

Highway Driver Assist : PRVI KORAK PREMA POLUAUTONOMNOJ VOŽNJI

Pogodno za sve vrste cesta, ovaj sustav omogućuje vozaču da djelomično automatizira vožnju. Jednostavno odaberite željenu brzinu, veću od 30 km/h i ovaj će sustav automatski održavati novi SUV Citroën C5 Aircross u svojoj traci slijedeći linije nacrtane na tlu. U kombinaciji s adaptivnim tempomatom s funkcijom Stop & Go, novi SUV Citroën C5 Aircross može se zaustaviti i ponovno pokrenuti ovisno o vozilu ispred.

Vozač više ne treba upravljati brzinom ili putanjom, a ove funkcije podržavaju automobil. Imajte na umu da kako bi funkcija ostala aktivna, vozač mora držati ruke na upravljaču. U svakom trenutku vozač može preuzeti kontrolu nad vozilom.

Opremljen učinkovitim Euro 6.2 benzinskim i dizelskim motorima od 130 KS do 180 KS i novim automatskim mjenjačem EAT8, C5 Aircross će biti prvi model Citroën opremljen tehnologijom Plug-in Hibrida (PHEV) tijekom 2020. godine.

NOVI AUTOMATSKI MJENJAČ EAT8 ZA VOŽNJU NA VISOKOJ RAZINI

Osim 6-stupanjskog ručnog mjenjača BVM6, novi SUV Citroën C5 Aircross ima najnoviju generaciju 8-brzinskog automatskog mjenjača EAT8. Učinkovitiji, smanjuje potrošnju goriva do 7% u usporedbi s EAT6, osobito zahvaljujući svoja dodatna dva prijenosna omjera. Poboljšava fluidnost vožnje tijekom mijenjanja brzina zahvaljujući boljoj optimizaciji komunikacije između motora i mjenjača. Ručice iza upravljača omogućuju i ručno mijenjanje brzina bez micanja ruku s upravljača.

Novi SUV C5 Aircross proizvodi se u tvornici Rennes – La Janais u Francuskoj, a na hrvatsko tržište stiže u ožujku 2019.

UKRATKO:

NOVI SUV CITROËN C5 AIRCROSS JE: