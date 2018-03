SUPERTJEDAN U HT-ovom webshopu smartfoni jeftiniji do 1.600 kn

Tražite novog mobilnog operatera? Hrvatski Telekom tijekom Supertjedna nudi četiri atraktivna Samsungova pametna telefona po cijenama sniženim i do 1.600 kuna ukoliko potpišete ugovor na 24 mjeseca

#Supertjedan je tjedan popusta u webshopu Hrvatskog Telekoma.

Riječ je o akcijskoj ponudi koja se događa jednom mjesečno, a koja nudi dodatne popuste i pogodnosti na najtraženije elektroničke uređaje – uglavnom pametne telefone i tablet računala – kao i besplatnu dostavu.

Ovaj #Supertjedan traje do 19. listopada ili do isteka zaliha.

Pa, ako želite nabaviti povoljno neki od ovih atraktivnih Samsungovih smartfona nemojte predugo čekati jer bi se moglo dogoditi da ostanete bez njih.

Samsung Galaxy S6 edge

Cijena crnog izdanja smartfona Galaxy S6 edge sa 128 GB memorije za pohranu snižena je za čak 1.600 kuna, s 3.448 na 1.848 kn u sklopu Najbolje tarife Imam sve i uz novi ugovor na 24 mjeseca.

Samsungov top model ima zaslon SAMOLED dijagonale 5,1 inča (12,9 centimetara) i razlučivosti 2.560 puta 1.440 piksela (577 ppi), s jasnim kontrastom i minimalnim odbljeskom pri jakom svjetlu.

Stražnja kamera nudi 13, a prednja pet megapiksela. Mogu snimati UHD video rezolucije 4K. Opremljene su objektivima f1.9 i senzorima visoke rezolucije te značajkom Quick Launch, koja omogućuje pristup kameri s bilo kojeg zaslona za 0,7 sekundi.

Pogoni ga osmojezgreni procesor na 2,1 + 1,5 GHz, podržan s tri GB RAM-a.

Podržava standarde za brzo punjenje WPC i PMA – deset minuta punjenja punjačem s tim standardom trebalo bi omogućiti do četiri sata rada. Baterija je kapaciteta 2.600 mAh.

Podržava surfanje mrežama 4G/LTE (brzinama od 150 Mbps za download i 50 Mbps upload). Operativni sustav je Android Lollipop 5.0.2.

Samsung Galaxy S6

Galaxy S6 s 32 GB memorije također je na popustu – tijekom Supertjedna cijena mu je 498 kn umjesto 1.098, uz Najbolju tarifu Imam sve i uz novi ugovor na 24 mjeseca. Osim u crnoj, dostupan je u tri dodatne boje: zlatnoj, bijeloj i plavoj.

S modelom S6 edge dijeli isti zaslon, kamere i procesor te podršku za bežično punjenje, surfanje mrežama 4G/LTE i izdanje operativnog sustava Android. Baterija je nešto slabijeg kapaciteta: 2.550 mAh.

Samsung Galaxy A5

Crni Galaxy A5 stiže uz Najbolju tarifu Surfam i novi ugovor na 24 mjeseca po cijeni sniženoj za 1.100 kn (sa 1.598 na 498 kn). Graciozni Samsungov ‘metalac’ nudi petoinčni (12,7 cm) SAMOLED zaslon HD rezolucije 1.280 puta 720 piksela (294 ppi).

Pogoni ga četverojezgreni Snapdragon 410 na 1,2 GHz. Ugrađenu memoriju moguće je proširiti do 64 GB pomoću kartice mikro SD.

Kamere – stražnja s 13 i prednja s pet megapiksela – mogu snimati panoramske portrete (s rasponom od 11 stupnjeva u portretnom i 120 stupnjeva u pejzažnom načinu rada).

Baterija je kapaciteta 2.300 mAh. Također podržava surfanje mrežama 4G/LTE, a pokreće ga nešto starije izdanje Androida (4.4 Kitkat)

Samsung Galaxy Core Prime

Galaxy Core Prime pametni je telefon pogodan za početnike. Zaslon je dijagonale 4,5 inča (11,4 cm) i rezolucije 480 puta 800 piksela. Ima četverojezgreni procesor na 1,2 GHz, podržan s gigabajtom RAM-a.

Stražnja kamera dolazi s pet, prednja s dva megapiksela. Ugrađena memorija broji osam GB (proširivo do 64 GB karticom mikro SD). I on podržava surfanje mrežama 4G/LTE, brzinom do 150 Mbps, a ima i NFC.

Baterija je litij-ionska, kapaciteta 2.000 mAh (do šest sati razgovora).

Tijekom Supertjedna dostupan je po cijeni sniženoj za 580 kuna (s 598 na 18 kn), uz Najbolju tarifu Start i novi ugovor na 24 mjeseca.

Više: webshop Hrvatskog Telekoma