Days of Play promocija vratila se i ove godine! Ovogodišnji Days of Play slavi PlayStation zajednicu i uspjeh naslova poput God of War i drugih. Od 7. do 17. lipnja igrači imaju priliku kupiti PlayStation 4 konzole, igre, dodatke i niz ekskluzivnih igara po znatno nižim cijenama.

U sklopu promocije, u ponudi se nalazi nova Limited Edition Days Play 1TB PS4 konzola po promotivnoj cijeni od 2.299,00 HRK. Limitirano izdanje konzole u čelično crnoj boji na gornjoj površini ima prepoznatljive PlayStation simbole reljefno srebrne boje uz odgovarajući DualShock 4 bežični kontroler.

Days of Play promocija traje samo ograničeni broj dana stoga ne propustite sjajne ponude.

Ponude* tijekom 11 dana uključuju:

PlayStation 4 500GB Jet Black za 1899 HRK PlayStation VR pakete:

PS VR Starter Pack za 1499,00 HRK

PS VR Mega Pack za 1799,00 HRK

DualShock 4 i Limited Edition DualShock 4 bežične kontrolere – 299,00 HRK Gold Headset za 499,00 HRK i Platinum Headset za 1099,00 HR Veliki izbor igara uključujući:

Days Gone za 399,00 HRK

God of War za 249,00 HRK

PlayStation hit naslove – odabrani naslovi za 99,00 HRK

PlayStation Plus pretplatu

U ponudi PlayStation Store naći ćete sjajne ponude za kupnju hit igara i PlayStation Plus članstva.

Za više informacija provjerite Days of Play stranicu.

*Preporučena maloprodajna cijena.