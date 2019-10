SPRINGFIELD PREDSTAVLJA NOVU KEEP IT! WARM KOLEKCIJU

Brend se sprema za zimsku sezonu s novom KEEP IT WARM! kolekcijom koja je usredotočena na inovativne premaze izrađene s toplinskom izolacijom

SPRINGFIELD, Tendamova robna marka, lansira svoju KEEP IT WARM! kampanju kao ključnu poruku u okviru strateških inovacija. Nova kolekcija kaputa koja se temelji na visoko izolacijskim komadima certificiranim zaštitnim znakovima poput DupontTM SoronaR, NeokdunR ili RDS.

Ambasadori odabrani kao zaštitno lice ove kampanje, ilustratorica Ana Jarén i prvak snowboarda Lucas Eguibar, izravno su povezani s novim komadima ove kolekcije kroz svoj životni stil i iskustva gdje su boja i inovativnost najbolji dvojac za predstavljanje vrijednosti nove KEEP IT WARM! kolekcije.

KOLEKCIJA: KEEP IT WARM!

Springfield je za sezonu jesen / zima 19. predstavio svoju prvu kolekciju odjeće koju čine visoko izolacijski, lagani kaputi, jakne, prsluci i parke napravljene od alternativne toplinske izolacije i mogućnostima odbijanja vode. Pored toga, ovi proizvodi su ekološki prihvatljivi i materijali nisu testirani na životinjama.

Komadi za muškarce i žene koji čine KEEP IT WARM! kolekciju imaju različite certifikate poput DupontTM SoronaR, održivu i obnovljivu izolaciju sastavljenu od biopolimera čiji je proizvodni proces mnogo učinkovitiji od poliestera; NeokdunR, 100% prirodno i biorazgradivo reciklirano te proizvedeno inovativnim postupcima koji izbjegavaju uporabu štetnih proizvoda po okoliš; i RDS (Responsible Down Standard) certifikat kojim se osigurava da je korišteno perje dobiveno bez nasilja nad životinjama.

Brend je posvećen inovacijama kako bi učinio život lakšim i udobnijim svojim kupcima kroz inovativne i kvalitetne komade, te kako bi ostali odani ležernom i suvremenom stilu. To se povezuje i s brigom za Springfield muškarca i žene kada su u pitanju održivost i briga za okoliš.

KONCEPT: O ZIMI

Za ovu kampanju Ana Jarén i Lucas Eguibar postaju pripovjedači vlastitih priča, posebno onih koje se odvijaju tijekom zime. O ZIMI je koncept u kojem nam oba lika prikazuju svoje svakodnevice tijekom ove sezone, vrlo osobni pogled na sve što ih inspirira tijekom njihovih zimskih vragolija.

Springfield se povezuje s tim pričama kroz svoju novu kolekciju KEEP IT WARM! kaputi – sastavljeni od izdrživih materijala poput parki i prsluka – koji se savršeno uklapaju u pripovijesti obaju likova. Ana, ilustratorica, ide kroz život neprestano tražeći inspiraciju dok Lucas, sportaš, živi okružen prirodom i, naravno, snijegom. Oboje se stalno suočavaju s izazovima, a u ovoj kampanji vidjet ćemo kako ih KEEP IT WARM! kolekcija prati.

Koncept se odražava i u umjetničkom dijelu kampanje, kao i u video uracima. Kampanja će biti pokrenuta krajem listopada na svjetskoj razini i vidjet ćete je na mrežnim modnim platformama i u tisku, kao i na vlastitim kanalima brenda. Također će biti dostupan na Springfield web stranici i društvenim mrežama gdje ćete moći pristupiti ekskluzivnom sadržaju i mnogim drugim iznenađenjima.

Fotografije u visokoj rezoluciji potražite ovdje

O SPRINGFIELDU

Lanac trgovina Springfield ima 875 prodajnih mjesto u više od 70 zemalja diljem svijeta te pripada grupaciji Tandem, vodećoj kompaniji u Europskoj fashion industriji s komercijalnom mrežom više od 2.000 prodajnih mjesta koja svoje proizvode distribuira u više od 80 zemalja kroz pet glavnih brendova: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret te outlet brend Fifty.

http://www.myspringfield.com | http://www.facebook.com/Springfield |

http://www.pinterest.com/springfieldmw | http://instagram.com/springfieldmw | http://www.youtube.com/canalspf

#AsYouLive

PRESSROOM

http://pressroom.myspringfield.com/

Log in: press

Password: Springfield

PRODAJNA MJESTA SPRINGFIELD:

ZAGREB – Arena Centar, Vice Vukova 6, City Center one East, Slavonska avenija 11d, Ilica 16

SPLIT – City Center one Split, Vukovarska 207, Mall of Split, Ulica Josipa Jovića 93

ZADAR – Supernova Zadar, Ul. Akcije Maslenica 1

OSIJEK, Portanova, Svilajska ul. 31ª

RIJEKA –Tower Centar, Janka Polića Kamova 81a

PULA- Stoja 14A, 52100