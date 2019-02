SIN NOGOMETNOG TRENERA PUŠTEN: Nije pozvao napadače, upozoravao je Zvezdaše! Napadač se sukobio i s prolaznikom? ‘Maskiraj se’

Policija je zasad uhitila troje ljudi zbog napada na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu

Sin poznatog splitskog nogometnog trenera koji je bio u policiji zbog napada na vaterpoliste Crvene zvezde pušten je kući nakon višestane obrade, javlja Slobodna Dalmacija.

Pregledom njegovog mobitela, poziva i poruka nije potvrđena sumnja da je on pozvao napadače. Čak je utvrđeno kako je upozoravao sportaše da bi mogli imati problema zbog obilježja Zvezde, piše isti list.

ZBOG NAPADA NA VATERPOLISTE ZVEZDE UHIĆEN I SIN POZNATOG SPLITSKOG TRENERA!? Nakon što mu policija pregleda mobitel stvari će biti jasnije

Radi kao konobar u kafiću

Inače, on radi kao konobar u kafiću na Rivi, a ranije je imao problema sa zakonom pa je tako i u ovom slučaju postao potencijalni osumnjičenik. Policija je smatrala da je moguće da je on kao radnik u kafiću u kojem su sjedili Zvezdaši mogao pozvati napadače. No, te su se sumnje pokazale suprotne.

Zasad su privedene tri osobe koje se dovode u vezu s napadom, a kod jednog od njih pronađen je i otuđeni dres Zvezde. Za dvojicom se još uvijek traga.

Policija će pregledati nadzorne kamere

Policija će pregledati i snimke nadzornih kamera u području napada i bijega te snimke i fotografije koje su objavljene na društvenim mrežama.

Kako piše Slobodna, jedan od napadača sukobio se i s prolaznikom kada je vidio kako ovaj snima mobitelom što se događa. Navodno je na njega zamahnuo šakom kako bi ga spriječio u snimanju. Suučesnicima je vikao: “Maskiraj se! Bježi!”.