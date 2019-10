RUŽIČASTA RAPSODIJA KOJU MORATE PROBATI TRENUTNO JE NAJVEĆI HIT U SVIJETU ČOKOLADE

Četvrta generacija čokolade dolazi u ružičastom ruhu, a osim fenomenalnog izgleda, osvaja savršenim okusom i aromama. Dokazano je da je čokolada najomiljenija namirnica na cijelom svijetu. Vole ju svi, od najmlađih do najstarijih. Osim svog neodoljivog okusa, ne rijetko se koristi kao poklon i znak pažnje koji nikoga tko u njoj istinski uživa, ne ostavlja ravnodušnim. Da je čokolada bolja i od poljupca dokazuje i jedno istraživanje u kojem su sudjelovali ljubavni parovi. Praćena je njihova frekvencija srca i moždana aktivnost. Rezultati su pokazali kako konzumiranje čokolade proizvodi dugotrajniju i intenzivniju reakciju nego ljubljenje. O njezinoj vrijednosti govori i činjenica da se nekad koristila kao valuta plaćanja, što je danas nezamislivo. Kada pomislimo da nam je priroda već sve otkrila, ona nam otvara još jedna skrivena vrata. Kroz njih, ovaj put, ulazimo u jedan potpuno novi doživljaj čokolade. Poznato je da se kakao smatra afrodizijakom i ugodom za sva osjetila. Nedavna istraživanja pokazuju da su žene osjetljivije na učinke čokolade od muškaraca, makar je poznati ljubavnik Casanova jeo čokoladu prije svojih osvajanja. Dakle, afrodizijak ili ne, ako želite nečiju vječnu odanost, redoviti darovi čokolade možda i upale. 1828. godine pojavljuje se TAMNA čokolada, po prvi puta u krutom obliku kakvog danas poznajemo. Nakon tamne čokolade, pojavljuje se MLIJEČNA, a treća generacija pripada BIJELOJ čokoladi. 2017. godine na scenu stupa najnovija, četvrta generacija čokolade naziva – RUBY. Riječ je o prvoj i potpuno neobičnoj inovaciji u zadnjih 80 godina u svijetu čokolade. Čuvana u posebnoj vrsti kakaovca, skrivala se ružičasta čokoladna čarolija – Kandit Ruby Think Pink, najnovija generacija čokolade. Ne samo da izgleda drugačije od svih ostalih čokolada, njezin je okus nešto potpuno novo. Kremasta tekstura i bobičasti voćni okus, epiteti su koji krase senzualnu ljepoticu u ružičastom. Svi istinski ljubitelji najfinijeg slatkiša na svijetu, moći će uživati u ružičastoj rapsodiji okusa. Ruby, prepuna novog doživljaja okusa i boje, koja se jednostavno mora probati da bi se spoznala njezina vrijednost. Čokoladne delicije s Ruby čokoladom zadnjih su godina postale hit, ali se o njima više pričalo nego što su bile dostupne. Zato je Kandit, koji u zadnje vrijeme pokreće neke nove trendove u svijetu čokolada, odlučio da ovu četvrtu vrstu čokolade jedinstvenog okusa ponudi širem krugu potrošača. Kreiranje šest različitih okusa ruby čokolada i drageea, za Kandit tim je bio posebno inspirativan te se naziv cijele linije THINK PINK, potpuno uklapa u cijelu priču. Čista Kandit Think pink ruby čokolada te ruby s dodacima – coconut&crispy, cocoa nibs te raspberry & pistachio i dvije vrste ruby dragee-a s lješnjacima i bademom ovu će jesen i zimu učiniti posebno privlačnom i zavodljivom. Osim što nas osvaja jedinstvenom prirodnom bojom i blagom voćnom aromom kakaovca, Kandit Think Pink donosi inovacije i u svijetu dizajna. Ekstravagantna ambalaža zaokružuje cijeli doživljaj uživanja u čokoladi i zato – opustite se i uplovite u Ruby uživanje i doslovno gledajte svijet kroz ružičaste naočale. Više informacija potražite OVDJE.