Putnicima Emiratesa besplatan posjet vodenom parku Atlantis Aquaventure i akvariju The Lost Chambers Aquarium u Dubaiju

Vodeni park Atlantis Aquaventure i akvarij Lost Chambers Aquarium omiljene su vodene zabavne atrakcije u regiji

Emirates, najveća svjetska međunarodna aviokompanija hrvatskim putnicima nudi priliku da iskoriste atraktivne ponude i upuste se u istraživanje kozmopolitskog Dubaija uz posebno iznenađenje – besplatnu dnevnu ulaznicu za neke od najpopularnijih zabavnih atrakcija u Dubaiju, vodeni park Atlantis Aquaventure i akvarij Lost Chambers Aquarium.

Atlantis Aquaventure više je od vodenog parka s rekordnim brojem vodenih tobogana koji se prostiru na površini veličine 170 tisuća četvorih metara. Smješten unutar hotelskog kompleksa Atlantis koji se nalazi na umjetno stvorenom otoku Palma Jumeirah, taj je vodeni park prava atrakcija s netaknutom plažom od jednog kilometra i zadivljujućim pogledom na Dubai. Dupini i morski lavovi koji borave u zaljevu Dolphin Bay savršena su atrakcija za stvaranje nezaboravnih uspomena za cijelu obitelj. Akvarij The Lost Chambers najveći je akvarij u UAE i dom više od 65 tisuća morskih životinja, uključujući morske pse, stotine raža iz Arapskog mora i šire te šarene ribe i meduze.

Posebna ponuda Emiratesa vrijedi za rezervacije ostvarene od danas do 27. listopada 2019. godine za putovanja u razdoblju od 1. studenog do kraja veljače 2020. godine. Putovanja, pa tako ni besplatne ulaznice za vodeni park i akvarij, neće biti moguće ostvariti u razdoblju od 23. prosinca 2019. do 2. siječnja 2020. godine. Putnici koji će letjeti iz zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman karte mogu kupiti po cijeni od 349 eura za ekonomsku te 1.999 eura za poslovnu klasu. Putnici će po završetku kupovine karte primiti e-poštu s jedinstvenim pristupnim kodom za preuzimanje dnevne ulaznice za vodeni park Atlantis Aquaventure. Ponuda vrijedi samo za putnike iz Zagreba prema Dubaiju i nije primjenjiva na putnike koji u Dubaiju presjedaju na svoj idući let. Besplatna ulaznica za Atlantis Aquaventure i The Lost Chambers može se iskoristiti bilo koji dan. Vodeni park otvoren je do zalaska sunca, a akvarij The Lost Chambers radi do 22 sata.

Dubai je grad koji nudi sadržaje za svačiji ukus, od uređenih gradskih plaža preko impresivnih nebodera i ekskluzivnih trgovačkih centara do prvoklasnih restorana i avantura u pustinji. Navedena ponuda vrijedi i za letove na istoj ruti kojima, zahvaljujući ugovoru o codeshareu, upravlja flydubai sukladno strateškom partnerstvu između tih dviju aviokompanija iz Dubaija.

Emirates Skywards, nagrađivani program lojalnosti koji broji 25 milijuna članova, članovima omogućava prikupljanje milja Skywards Miles kad lete Emiratesom, flydubaijem ili partnerskim aviokompanijama te kad koriste usluge partnerskih hotela, rent-a cara te ostalih partnera iz sektora financija, lifestylea ili putovanja kao što su Dubai Mall i Dubai Duty Free.

Više informacija o Emiratesu, rezervacija letova i pristup potpunom popisu uvjeta dostupni su na www.emirates.com/hr.

* Primjenjuju se uvjeti i odredbe.