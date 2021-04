Prvo u Europskoj uniji izdalo Europass digitalne potvrde

Sveučilište u Splitu napravilo je iskorak na razini Europske unije u primjeni Europass digitalnih vjerodajnica, europskog alata koji omogućuje digitalizaciju isprava u formalnom i neformalnom obrazovanju. Postali su, naime, prva ustanova u Europi koja je u siječnju 2021. uspješno izdala čak 437 digitalnih potvrda o sudjelovanju sudionicima međunarodne online konferencije Week of Innovative Regions in Europe – WIRE 2020, održane u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu.

“S obzirom na važnost tog događaja znali smo da moramo izdati certifikate za sudjelovanje i budući da sam paralelno aktivno sudjelovala na projektu europskih sveučilišta, tražili smo poligon za pilotiranje digitalno potpisanih vjerodajnica i nekako se sretno spojilo jedno s drugim”, izjavila je Maja Ćukušić s Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić ističe da je cijeli projekt digitalne europske diplome krenuo upravo od njih. “U današnje vrijeme digitalizacije jasno je da i mi o tome ozbiljno razmišljamo, odnosno da smo već startali”, istaknuo je rektor Ljutić. Splitsko je sveučilište, zajedno sa sveučilištima u Cadizu, Bretanji, Malti, Kielu i Gdanjsku od listopada 2019. godine član alijanse pod nazivom Europsko sveučilište mora (SEA-EU). Članstvom u Alijansi SEA-EU splitskom sveučilištu dodijeljeno je gotovo milijun eura bespovratnih sredstava koja će se u tri godine trajanja projekta uložiti prvenstveno u umrežavanje šest sveučilišta na svim razinama. Neke od aktivnosti u okviru ovog projekta uključuju rad na procesima automatskog priznavanja kvalifikacija, digitalizaciji kvalifikacija, uvođenju Europske studentske iskaznice, razvijanju virtualne i fizičke mobilnosti, pitanjima migracija, stvaranju Centra za društveno-korisno učenje, povezivanju istraživačkih kapaciteta šest sveučilišta, diseminaciji projekta itd.

Digitalna vjerodajnica ima jednaku pravnu vrijednost kao certifikati u papirnatom obliku, a ustanovama će omogućavati besplatno izdavanje potvrde o stečenim kvalifikacijama, poput diploma i ostalih vjerodajnica učenja koje se ne mogu protuzakonito mijenjati. Dobivene Europass digitalne vjerodajnice pojedinci mogu pohraniti na svojem Europass profilu na novoj Europass platformi i dijeliti s poslodavcima prilikom traženja posla, a poslodavci uz pomoć njih imaju bolji i vjerodostojniji uvid u stečene vještine i znanja potencijalnih kandidata za posao.

“Digitalne vjerodajnice su me oduševile jer su vrlo lake za korištenje i možemo ih preuzeti u pdf formatu ili u formatu slike i kao takve ih lako postaviti na poslovne mreže ili ih upariti s našim Europass životopisom. Također me oduševilo što su točno nabrojane kompetencije stečene po radionicama, a i te same kompetencije su u skladu s međunarodno standardnim kvalifikacijama obrazovanja i kao takve su priznate u cijeloj Europskoj uniji”, kaže studentica Ekonomskog fakulteta u Splitu Ana-Marija Ivčević.

Digitalizacija potvrda poslodavcima pomaže dobiti bolju sliku o studentima uz manje papirologije, ističe Dean Marušić iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla. “Dopunska isprava o studiju (Diploma Supplement) je izvrsna stvar jer kako se društvo razvija, tako se i studiji razvijaju te će ona pomoći poslodavcu dobiti početne informacije o studentu i studiju koji je završio”, rekao je Dean Marušić.

“Naš doprinos projektu digitalnih vjerodajnica bio bi u procesu testiranja, gdje bismo svakako mogli pomoći u identificiranju dodatnih procesa i aktivnosti koje bi se mogle iz toga izroditi. Svakako podržavamo projekt i želimo mu svu sreću”, dodala je Helena Librenjak iz kompanije ATOS.

Mogućnosti Europass digitalnih vjerodajnica bit će predstavljene široj javnosti na online događaju “EUROPASS DIGITAL CREDENTIAL TO FUTURE-PROOF YOUR POTENTIAL“ 10. svibnja 2021. u organizaciji Europass centra Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Europske komisije i Sveučilišta u Splitu. Događaj će biti moguće pratiti putem Facebook stranice Agencije za mobilnost i programe EU te nije potrebna prethodna registracija.

“S obzirom na potencijal ove digitalne potvrde, želja nam je da ona što prije zaživi u Hrvatskoj. Vjerujemo da je izdavanje digitalnih diploma izgledno u budućnosti, a Europassov sustav nam se čini najboljim za tu svrhu. Ovim događajem želimo osvijestiti donositelje odluka, obrazovne ustanove i širu javnost da taj sustav postoji, nudi mogućnost za izdavanje digitalnih diploma i ima velik potencijal za dodatni razvoj u budućnosti”, zaključila je Mia Trcol iz nacionalnog Europassovog centra Agencije za mobilnost i programe EU.