Predstavljena Fjällräven kolekcija jesen/zima 2018

U današnje vrijeme sve veće urbanizacije te stresnog života u zatvorenom, povratak prirodi potrebniji nam je nego ikad. Ali ne samo zbog naše dobrobiti, nego i zbog prirode same.

Jednom kada se ponovno zaljubimo u mistični spokoj šuma, neumorno žuborenje potoka i rijeka te zastrašujuću, ali veličanstvenu ljepotu planina shvatit ćemo istinsku važnost brige za prirodu. Brige za prirodu koja više neće predstavljati prazne fraze i novogodišnje odluke kojih se nitko ne pridržava. Brige za prirodu koja će postati imperativ, način života. Zbog nas i zbog onih kojima prirodu ostavljamo u nasljeđe.

Od betonske džungle do najviših vrhova

U Fjällrävenu se ponose bogatstvom različitosti u svom asortimanu; nešto za sebe će pronaći prekaljeni pustolovi, ali i oni koji tek čekaju da ih priroda osvoji. Uostalom cilj povratka ljudi u prirodu podrazumijeva razmišljanje i djelovanje izvan vlastitih okvira. Odličan primjer za to je suradnja Fjällrävena sa švedskim brendom Acne Studios; jedinstvena kombinacija prirode i visoke mode, funkcionalnosti i estetike iznjedrila je kampanju koja je već sada izazvala oduševljenje kod poklonika oba brenda. Svjesni različitih potreba ljudi, u Fjällrävenu su pazili da kolekcija jesen/zima 2018 bude adekvatna za sve pustolovine; od rješavanja tipičnih gradskih zadataka do odlaska na pustolovinu života, od kratkih šetnja šumom do višednevnih trekking/planinarskih avantura – nova Fjällräven kolekcija nudi uvjerljive argumente da se vratite prirodi.

Svakodnevni outdoor za gradske pustolove

Segment koji u Fjällrävenu pokrivaju linije Greenland, High Coast i Övik, a koje odlikuje kompromis između gradskog i outdoor života. Klasična estetika i krojevi, ali i vrhunski materijali i kvaliteta izrade, jamče da će se komadi iz navedenih linija jednako dobro snalaziti u poslovnim obvezama, ali i u situacijama kada od posla želimo što dalje pobjeći. Redizajn legendarne linije Greenland predstavljen je ovog proljeća, a sada je spremna i za zimske uvjete s novim modelima Greenland Stretch Trousers ili osvježeni klasici Greenland Winter Jacket, odnosno Greenland Parka.

Trekking i planinarenje

Linije Keb i Bergtagen namijenjene su onima koji žele malo više, kako od prirode tako i od opreme. Linija Keb, poznata i kao najtehničkija Fjällrävenova obitelj proizvoda pruža adekvatnu zaštitu od surovih vremenskih uvjeta, a istodobno zahvaljujući vrhunskoj izradi nudi veliku slobodu kretanja. Ove sezone Fjällräven koristi novu rastezljivu tkaninu kako bi kreirao Keb Touring Jacket i Keb Touring Trousers – prve Fjällräven proizvode s mekanim vanjskim slojem unutar obitelji Keb. Time je tehnička linija Keb postala raznolikija nego ikad, nudeći opremu izrađenu za prirodu, po mjeri prirode. Linija Bergtagen namijenjena je planinarima te nudi visoku razinu performansi i pouzdanosti, ali bez kompromisa po pitanju izdržljivosti opreme i održivosti proizvodnje. Ime je dobila po drevnoj švedskoj riječi koja označava opčinjenost planinama, osjećaj koji svatko tko se popeo na visine jako dobro razumije.

Više od običnog ruksaka

Fjällrävenov legendarni ruksak Kånken ove godine slavi svoj 40. rođendan, a kako bi obilježili taj značajni datum u Fjällrävenu su odlučili predstaviti Kånken Essentials.. Ova kolekcija modnih dodataka prepoznatljive Kånken estetike broji deset proizvoda od kojih svaki savršeno pristaje u Kånken, a i krasi ga prepoznatljivi logo s crvenom lisicom. Tu su Mini Cooler , rashladna torba koja će vašu hranu i piće održavati hladnima, Toiletry Bag kao savršena torbica za kozmetičke potrepštine, Photo Insert za zaljubljenike u fotografiju, Travel Wallet novčanik za svjetske putnike, Pen Case pernica za pisaći pribor školaraca i onih koji se tako osjećaju. Ako želite novu futrolu za neki od vaših omiljenih gadgeta tu su Kånken Tablet i Laptop Case, a svi koji žele praktičan novčanik za kartice i mobitel tu je Kånken Card Wallet. Svi članovi Kånken Essentials obitelji izrađeni su od izdržljivog i vodootpornog G-1000 Heavy Duty Eco materijala, koji će sve vaše dragocjenosti držati sigurnima i suhima, a dostupni su u gotovo svim Kånken bojama.

