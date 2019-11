U srijedu 25. studenog 2019. godine je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u velikoj dvorani Miroslav Čačković predstavljen sveučilišni udžbenik Maksilofacijalna kirurgija, autora Ivice Lukšića i suradnika.

Novi je to udžbenik iz ove uske i vrlo specifične medicinske specijalnosti koja obuhvaća razne bolesti, malformacije i stanja u najizloženijim dijelu ljudskog tijela. Složeni kirurški zahvati koji se rade u području lica, čeljusti i usta, od malformacija, deformiteta, prijeloma i tumora, do metoda plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije glave i vrata opisani su na sveobuhvatan, ali studentu razumljiv način. Poglavlja o upalama, cistama, bolestima čeljusnog zgloba i žlijezda slinovnica svojim sadržajem detaljno opisuju brojne bolesti i stanja koja su sigurno dodatno zanimljiva ne samo studentima medicine nego i studentima stomatologije. Udžbenik sadrži brojne fotografije, sheme i tablice koje će sigurno olakšati učenje i razumijevanje.

Profesor Lukšić, predstojnik Klinike za kirurgiju lica čeljusti i usta KB Dubrava u Zagrebu i pročelnik Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ponosom ističe kako su se potrudili napraviti modren udžbenik iz kojeg će studenti rado učiti, ali i koji će studente potaknuti na daljnje učenje i zanimanje za maksilofacijalnu kirurgiju, a koji je već dugi niz godina nedostajao našim studentima.

U ime svih autora i članova Katedre Medicinskog fakulteta u Zagrebu, profesor Lukšić je izrazio posebno zadovoljstvo što nova knjiga izlazi u godini kada se obilježava 80. godišnjica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta. Naime, u idući petak, 6. prosinca, svečano će se proslaviti 80 godina kontinuiranog rada jedne od najstarijih Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju u Europi, a svečanost nastaviti dvodnevnim međunarodnim kongresom na kojem će sudjelovati brojna ugledni znanstvenici i stručnjaci iz Europe i svijeta. Profesor Lukšić posebice ističe sudjelovanje profesora Ivana Đikića, najcitiranijeg hrvatskog znanstvenika iz područja biomedicine direktora Institute of Biochemistry II, Goethe University Frankfurt i redovitog člana German Academy Leopoldina, European Academy of Science and Arts i American Academy of Arts & Sciences te profesora Ehab Hanna, medicinskog direktora Head and Neck Center, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku.

