PBZ banka godine u Hrvatskoj

Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), članica Intesa Sanpaolo Grupe proglašena je za banku godine u Hrvatskoj (Bank of the Year in Croatia) – od strane uglednog financijskog časopisa The Banker (publikacija Financial Timesa).

Dinko Lucić, predsjednik Uprave, primio je nagradu u ime PBZ-a na svečanosti dodjele The Banker’s Bank of the Year Awards 2019 koja je održana sinoć u Londonu: “Iznimno smo ponosni na ovu prestižnu međunarodnu nagradu koju svjetska financijska industrija smatra “standardom za bankarsku izvrsnost“. Moje temeljno uvjerenje je da ljudi čine razliku. Danas mnogi smatraju kako je tehnologija daleko najvažnija. Tehnologija jest bitna, ali na kraju i najbolja tehnologija se može kupiti. Motivirani, dobro obučeni, predani i pozitivno orijentirani timovi se ne mogu kupiti, za njihovo je stvaranje potrebno puno predanosti, vještine, vremena i vjerovanja. Jednom kad to učinite, konkurencija ostaje iza vas“ – rekao je Lucić.

Za ovu nagradu The Bankera, razmatrao se široki spektar kriterija. Banke su trebale pokazati ne samo otpornost bilance i uspješne financijske pokazatelje, već i uspjehe na područjima kao što su cjelokupna strategija, inovativnost i postignuća u razvoju i dostupnosti bankarskih proizvoda i usluga putem višekanalnih platformi te djelovanje u segmentu financijske uključenosti. Ove su godine globalni i regionalni pobjednici dobili nagrade u 138 zemalja.

Po rezultatima poslovanja, Privredna banka Zagreb kontinuirano je u samom vrhu hrvatskog bankarstva te je dodatno učvrstila svoju ulogu predvodnika u novim tehnologijama, kontinuirano razvijajući nove i inovativne proizvode i usluge za građane i poduzeća te znatno sudjelujući u financiranju gospodarstva i razvoju malog i srednjeg poduzetništva u zemlji. Također, uloženi su znatni napori u vlastitu preobrazbu kako bi postali u potpunosti opremljena banka za digitalne usluge.

Temeljito su redizajnirani i značajno nadograđeni sadržaji i dostupnost digitalnih usluga na svim raspoloživim platformama. U PBZ-u se više od 96 posto transakcija obavlja elektroničkim putem. Nova platforma PBZ digitalnog bankarstva predstavlja višekanalni koncept internetskog i mobilnog bankarstva s brojnim inovativnim funkcionalnostima uz mogućnost personalizacije aplikacije sukladno potrebama i željama klijenata.

Također, PBZ je prva poslovna banka u Hrvatskoj koja svojim klijentima omogućuje usluge Google Pay još od 2018. te od ove godine i Apple Pay. Za istaknuti je da je PBZ centar izvrsnosti za mnoga područja bankarskog poslovanja u Intesa Sanpaolo Grupi, a nedavno je postao i regionalni bankarski hub preuzimanjem većinskog vlasništva u bankama Intesa Sanpaolo u Bosni i Hercegovini i Sloveniji.