Znate li da i vi možete profitirati na Brexitu?

Najvažniji aktualni politički proces u Europskoj uniji je Brexit, tj. izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU. Taj događaj/proces ima dalekosežne posljedice za gospodarstvo cijene unije, a pogotovo na britansko gospodarstvo. Zbog toga se i tečaj funte u odnosu na dolar, euro i povezane valute (kao što je hrvatska kuna) značajno promijenio. Funta je u posljednjih nekoliko godina oslabila približno 20%, a veliki pomaci još uvijek nisu gotovi.

Bez obzira hoće li, kada i po pod kojim uvjetima doći do Brexita, britanska valuta će za godinu dana biti na značajno drugačijoj razini nego sada. Ako dođe do grubog napuštanja unije bez ikakvog dogovara (što nikome nije u interesu), funta će vjerojatno dodatno oslabiti. Ako pak dođe do odgode Brexita, ili razlaza uz kakav takav dogovor, investitori na financijskim tržištima bi to dočekali kao olakšanje nakon gotovo tri godine neizvjesnosti i loših vijesti, pa bi vjerojatno masovno počeli kupovati GBP i podigli joj vrijednost.

Oni koji očekuju pozitivan razvoj događaja (koji je u interesu i Britaniji i EU) mogu na tome profitirati kupnjom britanske funte preko banke ili mjenjačnice, pričekati da ta valuta ojača i prodati je po skupljem tečaju nego su je kupili. Na taj način mnogi ostvaruju profit na sezonskim oscilacijama kune i eura, ali i na velikim višegodišnjim promjenama tečaja dolara.

No mijenjanje valuta preko mjenjačnica je skupo. Profesionalci na valutnom tržištu trguju preko brokerskih kuća koje omogućuju trgovanje financijskim izvedenicama na dionice, valute, zlato, naftu itd. Na taj način valutama mogu trgovati u svako doba dana ili noći po najboljim tečajevima na svijetu.

Primjer:

Ako imate npr. 10.000 EUR i želite ih zamijeniti u britanske funte, prvo biste trebali kupiti kune. Po tečaju HNB-a na dan pisanja teksta dobili biste 73.893 HRK. Za taj iznos kuna biste mogli dobiti 8.521 GBP. Ako ste veliki i važan klijent banke ili mjenjačnice možda biste mogli dobiti nešto više funti, no ne značajno više.

Za usporedbu, ako biste na brokerskoj platformi išli trgovati valutnim parom EUR/GBP, za 10.000 EUR biste dobili 8.660 GBP, dakle 139 funti više!

Jedina bitna razlika je to što pri kupnji funti preko platforme ne biste ih mogli preuzeti u obliku novčanica, nego biste ih jednog dana morali preko iste platforme prodati i s računa si isplatiti eure ili kune. No oni koji ulažu značajnije iznose ionako ne kupuju funte da bi otišli u London i potrošili ih, nego da bi profitirali na jačanju ove valute.

Na svim ostalim valutama ušteda je također značajna.

