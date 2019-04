Pasivna zarada od 354%?! Moguće je!

Kada se priča o ulaganju koje može donijeti profit od nekoliko stotina posto, najčešće se misli na rizična ulaganja kao što su dionice, Bitcoin i sl. No isplativo ulaganje može biti i iznimno sigurno. Investicija koja u isto vrijeme daje visoki stupanj sigurnosti i prinos osjetno veći od oročene štednje u banci je investicijsko zlato, tj. zlatne poluge od čistog zlata i zlatnici čistoće zlata od minimalno 90%.

Cijena takvog zlata je u posljednjih 20 godina rasla u prosjeku 7% godišnje, a ako se gleda period od 50 godina, prosječni godišnji porast cijene je iznosio 8%, što je više od kamatnih stopa na oročenu štednju čak i u dobrim vremenima. 1999. godine je zlatna poluga od 100 grama vrijedila 6100 kuna, a danas ta ista poluga vrijedi 27,700 kuna! Impresivno zar ne!

Ostale prednosti ulaganja u zlato

Osim što je dugoročno isplativije od štednje, investicijsko zlato ima cijeli niz dodatnih prednosti u odnosu na ostale popularne oblike ulaganja:

1.Oslobođeno je svih poreza

U posljednjih nekoliko godina uveden je porez na kamate od štednje, na dividendu i na kapitalnu dobit, a već je bilo najava uvođenja poreza i na nekretnine. To znači da od mizerne kamate što banke danas daju na štednju država još hoće svoj dio. Ista stvar je s ulaganjem u dionice i fondove, koji su se pokazali vrlo lošom investicijom u posljednih desetak godina. Čak i ako uspijete nešto na njima zaraditi, država opet hoće svojih 12% + prirez. No ako zaradite na investicijskom zlatu, sav profit ostaje vama!

2.Zlato je likvidna investicija

Za razliku od nekretnina (koje su također dugoročno dobra zaštita od inflacije), investicijsko zlato je prenosivo i vrlo likvidno. To znači da ako ga odlučite prodati, to možete napraviti praktički isti dan. U Hrvatskoj to možete napraviti kod BankeZlata, koja je vodeća tvrtka za prodaju i otkup investicijskog zlata, a u Europi i ostatku svijeta, dilera investicijskim zlatom imate u svakom većem gradu. Za usporedbu, ako posjedujete kuću, stan ili zemljište i novac vam hitno zatreba, pitanje je hoćete li u kratkom roku naći kupca koji je spreman ponuditi fer cijenu. Često su potrebne godine da se nekretnina proda. Kod zlata takvih problema nema.

3.Kapital uložen u zlato je pod direktnom kontrolom vlasnika

Ako životnu ušteđevinu držite u banci, investicijskom fondu ili u dionicama, vi nemate gotovo nikakvu kontrolu nad njome. Sjećate li se Riječke banke, Dubrovačke banke, Ljubljanske banke ili recimo Agrokora, Jamnice ili Leda? Što se je desilo sa novcem koji su investiori imali u ovim tvrtkama? Nemojte zaboraviti da su mirovinski fondovi ulagali vaše novce u ove dionice!

4.Zaštita od hiperinflacije

Moguće je čak da će i država pasti u probleme pa će valuta postati bezvrijedna zbog visoke inflacije kakva se na našim prostorima dogodila pred raspad Jugoslavije.

Oni koji kapital čuvaju u zlatu u vlastitom sefu ili na nekoj drugoj sigurnoj lokaciji o tome ne moraju brinuti. Zlato vam nitko neće ovršiti, a u slučaju bankrota države će vrijediti višestruko više nego danas. S obzirom da je iznimno rijetko, mala količina zlata vrijedi iznimno mnogo pa ga je lako skladištiti. Poluga od 1 kg zlata je veličine prosječnog mobitela, a vrijedi čak 280.000 kn!

Gdje i kako kupiti investicijsko zlato?

