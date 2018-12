Osvojite druženje – 21 dan s profesionalnim investitorima

Investiranje na svjetskim financijskim tržištima, kao alternativni izvor prihoda, postao je dosta popularan u Hrvatskoj od kada je postala članicom Europske Unije.

Ulaganje u zlato, naftu, Forex, Dax i druge indexe te dionice velikih svjetskih kompanija sada je dostupno svima. No bez znanja kada kupiti ili kada prodati te kako upravljati rizikom, teško da ćete ostvariti dugoročnu zaradu.

Brokerska kuća Admiral Markets UK za sve zainteresirane je organizirala edukaciju pod nazivom „From Zero To Hero“ u trajanju od 21 dan, koju možete pratiti preko interneta. Edukaciju vode dva profesionalna investitora, koji su proglašeni jednim od najutjecajnijih osoba na Forex tržištu od strane najvećih portala vezanih za investiranje.

Na internetu se može naći velika količina edukativnog materijala vezanog uz investiranje, ali kada imate profesionalne investitore za mentore koji će vas odmah upozoriti na osnovne greške, pokazati uspješne strategije trgovanja, kao i ukazati na važnost kvalitetnog odabira brokera, to je zasigurno jedan od najkvalitetnijeg znanja koje možete primiti.

«0rganizirali smo ovaj tečaj s našim dugugodišnjim partnerima Nenadom Kerkezom i Chrisom Svorcikom jer želimo da svi naši klijenti imaju na raspolaganu najbolju i najkvalitetniju edukaciju. To je ključ uspjeha svakog investitora.»

Dr.Sc. Saša Ivanović

direktor podružnice Admiral Markets UK

Admiral Markets je svrstan u top 20 svjetskih investicijskih kompanija koje pružaju uslugu trgovanja na Forexu i CFD-ima. Više o investicijskoj kompaniji saznajte na www.admiralmarkets.hr.

