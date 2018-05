Država gubi milijarde poreza zbog ilegalnih igara na sreću

Ilegalne kladionice u Hrvatskoj neometano posluju. Rumunjska je taj problem riješila pa je zahvaljujući tom zakonskom okviru crno tržište beznačajno

U 2016. godini od svih vrsta igara na sreću, prikupljeno je 1.046.000.000,00 kn u državni proračun, od čega je čak 60 % prikupljeno od priređivača klađenja, a preostalih 40 % od priređivanja igra na sreću u casinima, na automatima i igrama lutrije. Plaćanje poreza nemoguće je izbjeći. Jeste li među sretnicima koji su nešto osvojili na igrama na sreću? Porez ćete platiti. Ako ste osvojili 10.000 kuna, platit ćete 1000 kuna poreza (što i nije baš malo). Porez na dobitke plaća se 10% ako ste osvojili do 10.000 kuna, 15% na dobitke od 10.000 do 30.000 kuna, 20% na dobitke od 30.000 kuna do 500.000 kuna te 30% na dobitke iznad 500.000. Naknade moraju plaćati i priređivači, a visina je određena Zakonom o igrama na sreću. Plaća se u fiksnom iznosu i prihod je državnog proračuna.

Tako, primjerice, za priređivanje igara na sreću u casinu, plaća se godišnja naknada 500.000 kuna za svaki casino. No, s druge strane ilegalne kladionice neometano posluju i tako država propušta milijardu kuna neplaćenog poreza. Rumunjska je taj problem riješila pa je zahvaljujući tom zakonskom okviru crno tržište u Rumunjskoj beznačajno, gotovo nepostojeće.

– Zakon o igrama na sreću, odnosno Vladin Hitni pravilnik izmijenjen je 2015. godine kako bi se omogućilo izdavanje dozvola za rad internetskim priređivačima. Od prosinca 2010. godine, kad je Pravilnik odobren, obavljanje djelatnosti priređivanja internetskih igara na sreću bez dozvole za rad predstavlja kazneno djelo. Budući da se postupak izdavanja dozvola temeljen na prethodnim propisima nije ni počeo primjenjivati, rumunjska su nadležna tijela putem novog zakona donesenog 2015. godine utvrdila način na koji će tvrtkama za priređivanje igara na sreću omogućiti da nastave poslovati bez dozvole za rad ili plaćanja poreza u Rumunjskoj. To je bilo plaćanje tzv. „naknade za amnestiju“ – kaže Doru Gheorghiu, predstavnik rumunjskih kladionica.

Ističe i da je Vlada Rumunjske smatrala da je cijeli internetski sektor u neku ruku predstavljao crno tržište u razdoblju od prosinca 2010. do lipnja 2015. godine kad su izdane prve dozvole za pružanje internetskih usluga. Osim toga, pružatelji internetskih usluga su dužni blokirati ilegalne on-line priređivače igara na sreću te je zabranjeno i oglašavanje aktivnosti vezanih za ilegalne priređivače igara na sreću. Rumunjska je primjer kako se prihodi u državnom proračunu mogu povećati.