Najsjajniji party sezone!

Fox Networks group nas je podsjetio na još jednu sjajnu poslovnu godinu na najbolji mogući način!

Godina je to u kojoj smo zajedno pratili brojne naslove poput serijala „Gordon Ramsay: Neistražene kuhinje“, „Vruća zona“, „Rat svjetova“ i globalne projekte poput inicijative „Planet ili plastika“.

Veliki party održan 7. studenog u restoranu Spoon u Zagrebu, okupio je brojne poslovne partnere, suradnike, prijatelje, koji su doslovno zablistali i zasjajili u svojim toaletama, baš kao i bend The Frajle koje su svojim zanimljivim repertoarom atmosferu dovele do usijanja. Nekoliko stotina uzvanika uživali su do kasno u noć, a ovom već tradicionalnom partyu nisu odoljeli ni Borko Perić, Jelena Veljača, Csilla Barath Bastaić, Joško Lokas, Jelena Katarina Kapa te Igor Šeregi koji su poželjeli FOX-u još mnogo sjajnih serija i dokumentaraca koje ćemo svi voljeti!

U nastavku pogledajte tko se najbolje zabavljao na partyu.