Leće za svaku situaciju zbog kojih će vam oči biti zahvalne!

Od samog početka, čovjek teži k istraživanju, komuniciranju s drugim ljudima i putovanju. Ta urođena potreba je kroz tisućljeća brojnih uspjelih i neuspjelih pokušaja promijenila svijet i doprinijela nevjerojatnim tehnološkim postignućima kao što su automobili, zrakoplovi, internet, kontaktne leće i pametni telefoni.

Zahvaljujući industrijskoj revoluciji, čovječanstvo sve brže dolazi do novih izuma, ali rijetko koji stvarno čini život lakšim i to bez nuspojava. Znate li o kojem izumu govorimo? Vjerovali ili ne, radi se o kontaktnim lećama.

Kao i u cijelom svijetu, tako i u Hrvatskoj raste broj korisnika kontaktnih leća. Među proizvođačima leća kao što su Carl Zeiss, Johnson&Johnson i mnogi drugi, najviše se ističu kontaktne leće proizvođača TopVue koje ekskluzivno možete pronaći samo u web trgovini adrialece.hr.

Na početku treba spomenuti 3 glavne pozitivne strane kontaktnih leća, a to su:

– Povećana sloboda kretanja

– Veće samopouzdanje

– Jasan vid u cijelom vidnom polju

Zašto su TopVue kontaktne leće u tako kratkom vremenu postale uspješnica u Europi?

TopVue stručnjaci su, zahvaljujući dugom i napornom istraživanju, došli do važnih zaključaka koje su primijenili u razvoju kontaktnih leća što je doprinijelo tome da su TopVue leće postale omiljene među mnogim korisnicima leća.

Kontaktne leće TopVue One+

Kontaktne leće One+ su najnovije leće proizvođača TopVue. To su jednodnevne leće, što znači da se par leća koristi samo jedan dan. Kontaktne leće navečer bacite i ujutro stavite novi, svježi par. Leće TopVue One+ su dostupne u različitim pakiranjima po 5, 30, 90 i 180 leća.

Jednodnevne leće su svakim danom sve popularnije, upravo zbog brojnih prednosti.

Najzdraviji izbor za vaše oči

S obzirom na to da svaki dan u oči stavljate novi, svježi par kontaktnih leća, na njima se ne nakupljaju proteinski depoziti kao što je to slučaj kod dvotjednih i mjesečnih leća. Zbog kraćeg razdoblja korištenja smanjuje se vjerojatnost od nastanka alergija. Osim toga, svježa, glatka leća nježnija je i ne nadražuje oči. Dodatna prednost je i ušteda vremena – mjesečne i dvotjedne leće je potrebno čistiti svaku večer, što stvara dodatne troškove za kupovinu otopina i kutijica za leće.

Zašto izabrati baš TopVue One+?

1) Asferičan oblik

TopVue One+ leće imaju asferičan oblik što znači da će idealno sjesti na vaše oko, a to vam jamči jasan i oštar vid na cijelom vidnom polju. Asferičan oblik istovremeno brine i za to da se suzni film ravnomjerno rasporedi po površini cijelog oka. Prilikom korištenja leća koje nemaju asferičan oblik može doći do krivljenja na rubu, a kod TopVue One+ leća ne trebate brinuti o tome.

2) Izuzetna udobnost za vaše oči

Leće TopVue One+ imaju udio vode čak 53% i dolaze u otopini koja sadrži natrijev hijaluronat koji je odličan lubrikant. To su karakteristike koje omogućuje da gotovo ne osjetite leće u očima. Nakon što probate TopVue One+, nećete ni pomisliti na druge kontaktne leće.

3) Svježina nadohvat ruke

Osim visokog udjela vode, kontaktne leće TopVue One+ imaju odličnu propusnost kisika koja vašim očima omogućuje neprekidan i optimalan protok zraka te cjelodnevnu udobnost. Velika propusnost kisika je od ključnog značaja za zdravlje očiju. Vaše će oči nakon korištenja TopVue One+ leća biti svježe, a vid oštar i jasan tijekom cijelog dana.

Gdje i kako do kontaktnih leća TopVue One+?

Kontaktne leće TopVue One+ sada možete kupiti i u Hrvatskoj! Web trgovina adrialece.hr vam, kao generalni zastupnik za TopVue, ekskluzivno nudi tu mogućnost.

