Nikola Tesla – Mind from the Future proglašen najboljim regionalnim eventom u 2017.

Dvije ATTEND nagrade najvećem multimedijskom projektu na RSVP festivalu

Real grupa, full service agencija za tržišno komuniciranje i produkcijska kuća projekta Nikola Tesla – Mind from the Future osvojila je dvije ATTEND nagrade koje se dodjeljuju najboljim regionalnim događanjima.

Na trećem izdanju RSVP festivala, okupilo se više od 300 event stručnjaka iz Hrvatske i regije. Nakon dvodnevnih predavanja i panela u području event managementa, festival je zatvoren dodjelom ATTEND nagrada, čime su proglašena najbolja događanja u regiji u 2017. godini. Od 8 kategorija u kojima se dodjeljuje nagrada, multimedijski izložbeni projekt Nikola Tesla – Mind from the Future, odnio je pobjedu u dvije – proglašen je najboljim eventom u 2017. godini te najboljim kulturnim eventom u regijim, a nagrade su preuzeli Hrvoje Markešić i Maja Dujlović iz tima produkcije izložbe.

Projekt Nikola Tesla – Mind from the Future, autorice i kustosice Helene Bulaje Madunić, kojem je glavni cilj pozicionirati Teslu kao hrvatsku kulturnu baštinu, promovirati i potaknuti umjetničku izvrsnost, originalnost, inventivnost i primjenu najnovijih tehnologija u područjima vizualne umjetnosti, realiziran je kao uspješan primjer javno-privatnog partnerstva Real grupe i Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Multimedijski izložbeni projekt u Meštrovićevu paviljonu može se razgledati sve do 20. ožujka 2018. godine.

Projekt su prepoznale istaknute državne institucije te je ostvaren pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, pokroviteljstvom Grada Zagreba, gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, Grada Karlovca, Gimnazije Karlovac, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sponzori su projekta Hrvatska elektroprivreda, Hrvatski Telekom, Zagrebačka banka, MasterCard, Končar – Elektroindustrija, Badel 1862, Ericsson Nikola Tesla, Croatia Airlines, Turistička zajednica grada Zagreba, Zagrebački holding, Tesla Cables i Hrvatska turistička zajednica, a medijski partneri projekta Nova TV, Hanza Media, Media Servis i Europlakat.