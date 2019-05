Kako toplinska energija dolazi od kotlovnice do objekta i koja rješenja koristiti?

Ono što je oku nevidljivo, najčešće svemu pruža esenciju. To pogotovo dolazi do izražaja u svakodnevnom životu svih nas te načinu na koji funkcioniramo, a da često toga nismo ni svjesni. U ovom kontekstu prvenstveno mislimo na sve prostore u kojima provodimo većinu svoga dana, odnosno života: stanovi, poslovne zgrade te ostali objekti. Vidimo fasadu, vidimo ograde, stolariju, stubište, okoliš. No, otkuda dolazi onaj savršeni ugođaj topline i dostupnosti najznačajnije tvari na planeti: vode? Konkretno, ovdje govorimo o sustavima za grijanje, hlađenje i opskrbu pitkom vodom, odnosno sustavima za prijenos različitih tekućina unutar i izvan objekata.

Isplativa investicija

Prilikom planiranja i nacrta izgradnje, uvijek se vodimo isplativosti koju će garantirati isključivo kvaliteta. Kao projektant i strana koja obrađuje cijevi, da biste to osigurali, vaša rješenja moraju ispunjavati najstrože zahtjeve po pitanju svih karakteristika. Jedan od tržišnih lidera po pitanju grijanja, hlađenja i vodovodnih instalacija Uponor, u svojoj ponudi ima upravo idealno rješenje: predizolirane cijevi Ecoflex za grijanje i hlađenje, koje će vas osigurati od kratkoročnih, ali i dugoročnih problema.

Zašto Ecoflex? Ove cijevi mogu se upotrebljavati za sustave distribucije sanitarne vode te vode za grijanje i hlađenje od kotlovnice do obiteljskih kuća, stambenih zgrada, naselja, hotela, industrijskih objekata ili bilo kojeg drugog tipa objekta. Priprema tople vode može se vršiti dizalicom topline, kotlovima na biomasu/plinskim bojlerima ili u elektranama. Instalacija mreže može se izvršiti brzo i učinkovito, čak i u najtežim uvjetima na gradilištu, a može se postaviti i do 240 metara bez spajanja u jednoj duljini!

Iz Uponor -a isporučuju dobro zamišljene, izuzetno izdržljive sustave s kojima se može jednostavno projektirati kao i instalirati. Dostupni su u vrlo visokoj kvaliteti, tako da praktički nema reklamacija u zadnjih 25 godina. Osim toga, osiguravaju visoko kvalificirane usluge tijekom svake faze vašeg projekta, tako da na njegovom završetku možete steći ugodni osjećaj da ste nešto dobro postigli.

Pouzdanost, robusnost i učinkovitost

Materijalne karakteristike Ecoflex cijevi omogućuju dugi vijek upotrebe: nekorodirajuća cijev za medij otporna je na onečišćenje tijekom čak 30 godina upotrebe! Za to su zaslužni polietilenski materijali kao što je , čija osnovna kemijska i fizikalna svojstva predstavljaju glavni preduvjet u primjeni za opskrbne vodove.

Visokokvalitetni materijal cijevi za radni medij sprječava taloženje čestica i koroziju i odlikuje se izuzetno dugim vijekom trajanja, povezano sa najvišom temperaturnom stabilnošću (PE-Xa) i otpornošću na stvaranje pukotina. Činjenica da mi postavljamo standarde kvalitete za sve naše proizvode, koji su mnogo viši od uobičajenih zahtjeva, osigurava maksimalnu sigurnost projekta i radni vijek. Thermo

Uponor Thermo cijevi za radne medije obložene su sa EVOH slojem protiv difuzije kisika, prema DIN 4726, te su posebno prikladne za transport tople vode do temperature od 95 °C i max. tlaka od 6 bar. Omjer promjera i debljine stijenke je SDR 11.

Aqua

Cijevi za radne medije odobrene od DVGW, u seriji proizvoda Uponor Aqua, prikladne su za transport tople pitke vode do 95°C, kod tlaka od max. 10 bar. PE-Xa cijev za radni medij proizvedena je prema DIN16892/16893, sa omjerom promjera i debljine stijenke od SDR 7.4

Što kada je teren nepredvidljiv? Ecoflex cijevi nadilaze i taj izazov: prilagođene su za postavljanje i iznad prepreka, a s obzirom da su fleksibilne mogu gotovo svaku prepreku i zaobići. Zato i ne čudi što su ove vrste cijevi u upotrebi više od 30 godina!

Prednosti proizvoda:

Jednostavno polaganje oko uglova i prepreka

Polaganje u jednom dijelu, bez spojeva, dužine do 240 metara

Nisu potrebni kompenzatori istezanja zahvaljujući samopodesivoj strukturi cijevi

Brza gradnja i kratko vrijeme sastavljanja

Jednostavna i pouzdana metoda spajanja, uključujući naknadnu izolaciju spojeva i ogranaka

Brzo i jednostavno postavljanje

Kao sljedeći logičan korak nameće se i sama instalacija cijevi. Stoga su u Uponor – u osigurali i postavljanje pod simboličnim imenom: Quick & Easy – najbrži način za dobro zatezanje spojeva, u 3 jednostavna koraka.

Više možete pogledati na Uponor YouTube kanalu

Više o Uponor predizoliranim cijevima.

Prednosti rada s Uponor-om proizvodima:

Usluga rezanja: kraće dužine cijevi, posebno obrubljene prema zahtjevima vašeg gradilišta

I standardne i djelomične dužine cijevi isporučuju se u najkraćem roku

Sveobuhvatna podrška iskusnih inženjera tijekom projektiranja i određivanja pravaca postavljanja

Projektna podrška i obuka na lokaciji ugradnje

Kako smo ranije i naglasili, glavna misao vodilja prilikom planiranja, projektiranja ili gradnje bilo koje vrste objekta svakako je isplativost. Kako biste joj dodali sigurnost i udobnost svih onih koji će u tim prostorima i boraviti, obratite se Uponor stručnjacima: sigurna, kvalitetna i dugotrajna rješenja.