Kako financijski preživjeti siječanj?

Nakon rastrošnog kraja godine, a za neke i relaksirajućeg skijanja u siječnju, slijede dani „siječe“ troškova i suočavanja s realnošću situacije. Donosimo vam nekoliko savjeta kako uspješnije i ugodnije financijski preživjeti siječanj.

Prosinac stiže na naplatu?

Za početak, ne osvrći te se i ne kajete za onim što je iza vas, jer je sasvim prirodno opustiti se i priuštiti si neke stvari u životu. Postoji vrijeme rada i zarade, pa je poželjno da postoji vrijeme razonode i potrošnje.

Uz prosinac, koji nam je pružio mnogo veselja uz određene troškove i siječanj mami raznim sniženjima. Istina – onaj tko ima novca u siječnju, uistinu može uštedjeti koristeći zimske popuste po trgovinama koje se kreću negdje i oko 50 % pa i više.

No, ponekad nam novac nije potreban samo za stvari bez kojih i možemo (skijanje, putovanja, nova odjeća) već često za osnovne troškove poput plaćanja režija, hrane i slično.

Olakšajte si novčana davanja u siječnju uz pozjamicu.

Online pozajmice ili pozajmica od prijatelja?

Ukoliko je situacija u kojoj trebate pozajmica nešto što želite zadržati za sebe korisno je upoznati se s radom tvrtki koje omogućuju pozjamice na služben, online, brz i jednostavan način, a tvrtka Credit Point One S.L. je upravo takva tvrtka.

Novac možete pozajmiti diskretno, bez nepotrebnog objašnjavanja. Jamac vam nije potreban, već je potrebno da ste punoljetni, da imate redovita primanja te vlastiti tekući račun koji nije blokiran niti zaštićen.

Novac pozajmite brzo: od ideje do realizacije može proći najduže 24 sata tj. novac na vašem računu može biti doslovno 15 minuta nakon odobrenja. Zahtjev možete predati on-line od 0-24 svaki dan – kliknite za predaju zahtjeva.

Trebate samo 1000 kuna da pregrmite siječanj? Nema problema, jer Credit Point One S.L nudi pozajmice od 500 do 15 000 kuna uz rok otplate od 15 do 180 dana. U slučaju poteškoća povratka, moguće je produživanje otplate pozajmice.

Pridružite se zadovoljnim korisnicima sigurnih i stručnih usluga tvrtke Credit Point One S.L. i učinite siječanj za sebe puno ugodnijim mjesecom u godini.