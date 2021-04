Infobip preuzeo vodeću regionalnu tehnološku konferenciju Shift

Zahvaljujući Infobipu još jedna domaća ideja postat će globalna – Hrvatska će uskoro imati najveću svjetsku developersku konferenciju

Infobip, vodeća IT kompanija u Hrvatskoj, objavio je danas akviziciju konferencije Shift te najavio strateški pomak u svom poslovanju stavljajući u fokus developere. Osnivač i CEO ove tehnološke konferencije Ivan Burazin ujedno je imenovan članom Uprave za developersko iskustvo (Chief Developer Experience Officer) u Infobipu.

Desetljeće iskustva u produciranju developerskih, fintech i AI konferencija pozicioniralo je Shift kao vodećeg regionalnog organizatora tehnoloških konferencija, a akvizicija će omogućiti objema kompanijama nove ekspertize i poslovne mogućnosti u ovom području. To za Infobip znači organizaciju vlastite Infobip Shift konferencije, ali i platformu za područje poslovanja kojim će se baviti potpuno novi Developer Experience odjel.

Jedna od glavnih zadaća ovog odjela bit će stvaranje najveće globalne developerske konferencije i to u Hrvatskoj, što će našu zemlju dodatno pozicionirati na IT karti svijeta.

„Moja je vizija oduvijek bila stvoriti najveću globalnu developersku konferenciju, ali i ojačati hrvatsku povezanost s developerskom scenom u svijetu. S potporom prvog hrvatskog jednoroga koja mi daje neovisnost i slobodu u radu te otvara nove mogućnosti, ta vizija napokon postaje stvarnost”, izjavio je Ivan Burazin, Chief Developer Experience Officer u Infobipu.

Infobip ima namjeru perjanicu akvizirane franšize vinuti u nove visine pogotovo kad je riječ o produkcijskim standardima kako bi se smanjila kompleksnost i dodatno unaprijedilo iskustvo praćenja i sudjelovanja na konferenciji. Akvizicija će ujedno omogućiti širenje Infobip Shift konferencije u svijetu, prvo u SAD-u, a potom i u Latinskoj Americi te jugoistočnoj Aziji, što će definitivno značiti transformaciju uspješnog regionalnog igrača u globalnog.

„Infobip je na uzlaznoj putanji brzog širenja u B2D prostor, odnosno Business to Developer zajednicu. Imati na svojoj strani Ivana sa svojim iskustvom kao osnivača B2D SaaS tvrtke Codeanywhere, kao i vodeće regionalne developerske konferencije Shift, snažan je vjetar u leđa”, naglasio je Silvio Kutić, izvršni direktor Infobipa.

Novi odjel će se, osim širenjem Infobip Shift konferencije i eksternom ekspanzijom prema developerima, baviti i brojnim internim inicijativama kojima je cilj osnažiti developere u Infobipu, kao što su edukacije u području kreiranja sadržaja, javnih uloga ili Open Source inicijativa.

Akvizicija Shifta nastavak je M&A aktivnosti Infobipa. Podsjetimo, vodnjanska IT kompanija proteklu je godinu zaključila sklapanjem kupoprodajnog ugovora s IT kompanijom Amdocs o preuzimanju američke tvrtke OpenMarket, vodećeg B2B pružatelja rješenja za razmjenu mobilnih poruka, za bruto iznos u gotovini od približno 300 milijuna američkih dolara.

O Infobipu:

Infobip je krenuo kao mala startup kompanija iz Vodnjana u Istri. Danas, s gotovo 15 godina iskustva u IT industriji, globalno zapošljava gotovo 3000 ljudi te posluje na šest kontinenata kroz više od 65 ureda. Razlog ovolikom uspjehu su Infobipova komunikacijska platforma i usluge za poslovne subjekte koje mogu doprijeti do gotovo 7 milijardi korisnika i stvari u više od 190 zemalja. Time je omogućena besprijekorna mobilna komunikacija poslovnih subjekata s njihovim krajnjim korisnicima – na svakom kanalu i uređaju, u svakom trenutku i bez obzira na to u kojem se dijelu svijeta nalaze. Samo u 2018. godini dvije trećine svjetske populacije, odnosno 4,7 milijardi ljudi koristilo je Infobipove servise i usluge. Kompanija surađuje i u partnerstvu je s vodećim mobilnim operatorima, kompanijama koje razvijaju messaging aplikacije, bankama, e-commerce kompanijama, društvenim mrežama i tehnološkim kompanijama. Infobip je u svijetu prepoznat kao dobitnik brojnih nagrada za kvalitetu usluga koje provodi pri čemu surađuje s najvećim svjetskim chat aplikacijama poput WhatsAppa, Vibera, Telegrama te s globalno poznatim brendovima poput Virgin Megastore, Strave, Ubera, Zendeska, Burger Kinga i mnogim drugima.