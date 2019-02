„Zaboravite razumijevanje digitalnog, natjerajte digitalno da razumije vas“ – na Dane komunikacija dolazi Yifei Chai, stručnjak za umjetnu inteligenciju

„Predavača Yifeia Chaia, da možemo, rado bismo najavili i dva puta“, poručuje direktorica programa Dana komunikacija, Dunja Ivana Ballon. On će naime na ovogodišnjem festivalu u Rovinju održati čak dva predavanja i time postati prva osoba do sada na Danima komunikacija kojoj je to pošlo za rukom.

Klijenti njegov pristup opisuju kao emocionalnu alkemiju. Inovacija, koncept i strategija, umjetnost i kreativna direkcija, dizajn i izrada – područja u kojima je Yifei Chai neupitan autoritet – pomažu oglašivačima i brendovima u namjeri da dizajniranjem nezaboravnih, dirljivih i iznenađujućih iskustava povećaju osjećaj dublje povezanosti s publikom.

Svestrani životopis Yifeia Chaia i zvučna titula arhitekta za inovacije u tvrtki UNIT9 priskrbila mu je klijente poput globalnih giganta Disneya, Adidasa i 20th Century Foxa kojima savjetuje kako pomoću kreativnog razmišljanja i inovacija stvoriti najbolje emocionalno iskustvo kod svojih kupaca.

Zaboravite razumijevanje digitalnog, natjerajte digitalno da razumije vas – polazišna je postavka njegova prvog predavanja „Digital Empathy“ u kojem će se baviti pitanjima kao što su kako možemo postati humaniji kada se podvrgavamo umjetnim platformama koje ne govore ljudski jezik te kako možemo stvoriti iskustva koja će nam omogućiti da u interakciji sa strojem ne zaboravimo svoju ljudsku prirodu.

Njegovo drugo predavanje „Human Survival Guide in the Age of AI – How to Coexist with the Coolest and Baddest of AI“ idealno je za ljubitelje umjetne inteligencije (AI-a). Chai je predavanje zamislio kao usporedbu fiktivnih AI-jeva (poput Terminatora ili Ex-Machine) sa stvarnim AI-jevima poput IBM Watsona ili tražilicama poput Googlea koje Hollywood već dugo predstavlja kao ultimativne junake ili ekstremne negativce. Chai redovito naglašava kako već živimo u budućnosti i neupitno postupamo po uputama umjetne inteligencije.