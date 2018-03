U Arena Centru otvorena je najtajnovitija i najneobičnija atrakcija u području zabave i obiteljske rekreacije – Zrcalni labirint SKY MAZE!

Zagreb je obogatio svoju ponudu zabavnog sadržaja s još jednom svjetskom atrakcijom, Zrcalnim labirintom SKY MAZE, i tako se pridružio svjetskim metropolama poput Berlina, Londona, Praga i Moskve. Iako zrcalni labirinti postoje tek nekoliko godina, oni su odmah postali apsolutni hit, a njihova popularnost i dalje rapidno raste.

Kakav je to osjećaj? Zamislite da ste Alisa s one strane ogledala i morate naći svoj put do kraja šahovske daske – našeg labirinta. Svojim ulaskom u labirint jednostavno uronite u apsolutno nevjerojatnu i fantastičnu atmosferu čarolije i magije! Samo nekoliko četvornih metara misteriozno zapetljane zrcalne staze neće ostaviti ravnodušnim ni odrasle, niti djecu! Očekujte da ćete dobiti cijeli spektar pozitivnih emocija i iskustava. I tko zna, dok tražite izlaz iz labirinta, možda ćete pronaći dijete u sebi.

Zabavni program otvaranja labirinta vodila je Marina Orsag, stand up komičarka, copywriterica i autorica iz Studia Smijeha, za animaciju su se pobrinuli glumci iz kazališta Trešnja i to u kostimima iz predstave Alisa u zemlji čudesa. Ana Begić Tahiri, Mario Petreković, Dušan Bućan i Ahmed Abdel Rahim (više poznat kao Antimon iz Večernje škole) su imali priliku prvi posjetiti Zrcalni labirint SKY MAZE u Arena Centru. Nekoliko gostiju se natjecalo u igri za najbržeg i najsnalažljivog prolaznika labirinta, između kojima zajedno su nastupili Mario i Dušan i kao i uvijek potpuno oduševili publiku. Na kraju eventa publika je uživala u nastupu Borne Šercara, poznatog udaraljkaša.

Zrcalni labirint SKY MAZE isti dan otvorio je svoja vrata i za javnost, te svakako preporučujemo da ga i vi posjetite. Radno vrijeme i cijene možete saznati na: https://www.facebook.com/ZrcalniLabirint/